وقۋلىقتاردان «جاعا ۇستاتاتىن» قاتەلەر تابىلعان: مينيستر جاعدايدى ءتۇسىندىردى
استانا. KAZINFORM - ءمينيستردىڭ ايتۋىنشا، جاڭا مازمۇنداعى وقۋلىقتاردى كەزەڭ- كەزەڭىمەن شىعارۋ جۇمىسى باستالعان.
قازاقستان مەكتەپتەرىندە قولدانىلاتىن وقۋلىقتاردى تولىق ساراپتاۋ بارىسىندا 700 گە جۋىق قاتە انىقتالعان. بۇل تۋرالى وقۋ-اعارتۋ ءمينيسترى جۇلدىز سۇلەيمەنوۆا تامىز كونفەرەنسياسىنان كەيىن جۋرناليستەرگە بەرگەن سۇحباتىندا ايتتى، دەپ حابارلايدى BAQ. KZ.
وقۋ-اعارتۋ ءمينيسترى جۇلدىز سۇلەيمەنوۆا مەكتەپ وقۋلىقتارىنىڭ مازمۇنى تولىق قارالعانىن ايتتى. ساراپتاۋ بارىسىندا وبلىستاردىڭ دۇرىس بەلگىلەنبەۋى، كەيبىر تاريحي داتالاردىڭ ناقتىلانباۋى سياقتى ەلەۋلى قاتەلەر انىقتالعان.
ءبىز كەزەڭ-كەزەڭىمەن جاڭا مازمۇنداعى وقۋلىقتاردى باسىپ شىعارۋدى باستاپ كەتتىك. قازىر 7 جانە 11-سىنىپتاردىڭ وقۋلىقتارى باسىلىپ بولدى. ەندى 8، 9 جانە 4-سىنىپتاردىڭ وقۋلىقتارى ءساۋىر ايىنا دەيىن باسىلىپ شىعاتىن بولادى، - دەدى سۇلەيمەنوۆا تامىز كونفەرەنسياسىنان كەيىن جۋرناليستەرگە بەرگەن جاۋابىندا.
ءمينيستردىڭ ايتۋىنشا، وقۋلىق شىعاراتىن 15 باسپانىڭ ونىمدەرى جەكە-جەكە قارالعان. ونىڭ سوزىنشە، تەكسەرۋ بارىسىندا «جاعا ۇستاتاتىن» قاتەلەر دە انىقتالعان.
ەندى انىقتالعان كەمشىلىكتەردىڭ بارلىعى كەزەڭ-كەزەڭىمەن تۇزەتىلىپ، وقۋلىقتار جاڭارتىلماق.