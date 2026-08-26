KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    وقۋشىلاردىڭ مىنەز-قۇلىق مادەنيەتى جاڭا KPI ارقىلى باعالانادى - جۇلدىز سۇلەيمەنوۆا

    استانا. KAZINFORM - جاڭا وقۋ جىلىنان باستاپ مەكتەپتەردە وقۋشىلاردىڭ مىنەز-قۇلىق مادەنيەتى، اينالاداعىلارعا قۇرمەتى جانە قارىم-قاتىناس داعدىلارى جاڭا نەگىزگى كورسەتكىشتەر جۇيەسى - KPI ارقىلى باعالانادى. بۇل تۋرالى وقۋ-اعارتۋ ءمينيسترى جۇلدىز سۇلەيمەنوۆا استانادا ءوتىپ جاتقان تامىز كونفەرەنتسياسىندا مالىمدەدى.

    школьники, дети, олимпиада, тест
    فوتو: وقۋ-اعارتۋ مينيسترلىگى

    ءمينيستردىڭ ايتۋىنشا، پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ قوعامداعى جاڭا ەتيكالىق باعدارلاردى قالىپتاستىرۋ جونىندەگى تاپسىرماسى تاربيە جۇمىسىنىڭ ماڭىزدى باعىتىنا اينالادى.

    مىنەز-قۇلىق نورمالارى مەن قوعامدىق مادەنيەت «ادال ازامات» باعدارلاماسى اياسىندا بالاباقشادان باستاپ مەكتەپ بىتىرگەنشە جۇيەلى تۇردە قالىپتاستىرىلماق.

    - جاڭا وقۋ جىلىنان باستاپ وقۋشىلارعا ارنايى ساباقتار وتكىزىلەدى. ءجۇرىس-تۇرىس مادەنيەتى، اينالاعا قۇرمەت كورسەتۋ جانە قارىم-قاتىناس داعدىلارىن دامىتۋ - جاڭا KPI بولىگىنە اينالادى، - دەدى جۇلدىز سۇلەيمەنوۆا.

    سونىمەن بىرگە، ەكولوگيالىق مادەنيەتتى قالىپتاستىرۋعا دا باسىمدىق بەرىلەدى. «تازا قازاقستان» تۇجىرىمداماسى اياسىندا 2026 -جىلدىڭ سوڭىنا دەيىن ەكولوگيالىق اعارتۋ جۇمىستارىنىڭ ءبىرىڭعاي ستاندارتى ەنگىزىلەدى.

    ال «جاسىل مەكتەپ» جوباسى بالالاردىڭ تابيعاتقا جانە جالپى قورشاعان ورتاعا جاۋاپكەرشىلىكپەن قاراۋىن قالىپتاستىرۋعا باعىتتالادى.

    مينيستر بالا قاۋىپسىزدىگى مەن ونىڭ پسيحولوگيالىق ءال-اۋقاتى - ءبىلىم بەرۋ جۇيەسىنىڭ باستى باسىمدىعى ەكەنىن اتاپ ءوتتى.

    - ءبىرىنشى جارتىجىلدىقتا جاسوسپىرىمدەر اراسىنداعى قىلمىس 4 پايىزعا تومەندەگەن. ال ەسەپتە تۇرعان بالالاردىڭ سانى 40,5 پايىزعا ازايعان. ءبىزدىڭ مىندەتىمىز - ءبىلىم بەرىپ قانا قويماي، قۇندىلىقتاردى قالىپتاستىراتىن جانە ءار بالانىڭ قاۋىپسىزدىگىن قامتاماسىز ەتەتىن مەكتەپ قۇرۋ، - دەدى جۇلدىز سۇلەيمەنوۆا.

    ايتا كەتەيىك، ەلوردادا پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ قاتىسۋىمەن پەداگوگتەردىڭ تامىز كونفەرەنتسياسىنىڭ پلەنارلىق وتىرىسى باستالدى. وعان ەلىمىزدىڭ بارلىق وڭىرىنەن 600 دەن استام ءبىلىم سالاسىنىڭ قىزمەتكەرلەرى مەن ەڭبەك ارداگەرلەرى قاتىسىپ وتىر.

    قازاقستاندا 2019 -جىلدان بەرى 511 جاڭا اۋىل مەكتەبى سالىنعان.

    ەلىمىزدە اۋىل مەن قالا وقۋشىلارى اراسىنداعى ءبىلىم الشاقتىعى 5 بالعا قىسقارعان.

    سونداي- اق جاڭا كونستيتۋتسيا ءبىلىم بەرۋ سالاسىنا جاڭا مىندەتتەر جۇكتەپ وتىر.

    ءبىلىم جانە عىلىم
    بەيسەن سۇلتان
    بەيسەن سۇلتان
    اۆتور