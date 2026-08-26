وقۋشىلاردىڭ مىنەز-قۇلىق مادەنيەتى جاڭا KPI ارقىلى باعالانادى - جۇلدىز سۇلەيمەنوۆا
استانا. KAZINFORM - جاڭا وقۋ جىلىنان باستاپ مەكتەپتەردە وقۋشىلاردىڭ مىنەز-قۇلىق مادەنيەتى، اينالاداعىلارعا قۇرمەتى جانە قارىم-قاتىناس داعدىلارى جاڭا نەگىزگى كورسەتكىشتەر جۇيەسى - KPI ارقىلى باعالانادى. بۇل تۋرالى وقۋ-اعارتۋ ءمينيسترى جۇلدىز سۇلەيمەنوۆا استانادا ءوتىپ جاتقان تامىز كونفەرەنتسياسىندا مالىمدەدى.
ءمينيستردىڭ ايتۋىنشا، پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ قوعامداعى جاڭا ەتيكالىق باعدارلاردى قالىپتاستىرۋ جونىندەگى تاپسىرماسى تاربيە جۇمىسىنىڭ ماڭىزدى باعىتىنا اينالادى.
مىنەز-قۇلىق نورمالارى مەن قوعامدىق مادەنيەت «ادال ازامات» باعدارلاماسى اياسىندا بالاباقشادان باستاپ مەكتەپ بىتىرگەنشە جۇيەلى تۇردە قالىپتاستىرىلماق.
- جاڭا وقۋ جىلىنان باستاپ وقۋشىلارعا ارنايى ساباقتار وتكىزىلەدى. ءجۇرىس-تۇرىس مادەنيەتى، اينالاعا قۇرمەت كورسەتۋ جانە قارىم-قاتىناس داعدىلارىن دامىتۋ - جاڭا KPI بولىگىنە اينالادى، - دەدى جۇلدىز سۇلەيمەنوۆا.
سونىمەن بىرگە، ەكولوگيالىق مادەنيەتتى قالىپتاستىرۋعا دا باسىمدىق بەرىلەدى. «تازا قازاقستان» تۇجىرىمداماسى اياسىندا 2026 -جىلدىڭ سوڭىنا دەيىن ەكولوگيالىق اعارتۋ جۇمىستارىنىڭ ءبىرىڭعاي ستاندارتى ەنگىزىلەدى.
ال «جاسىل مەكتەپ» جوباسى بالالاردىڭ تابيعاتقا جانە جالپى قورشاعان ورتاعا جاۋاپكەرشىلىكپەن قاراۋىن قالىپتاستىرۋعا باعىتتالادى.
مينيستر بالا قاۋىپسىزدىگى مەن ونىڭ پسيحولوگيالىق ءال-اۋقاتى - ءبىلىم بەرۋ جۇيەسىنىڭ باستى باسىمدىعى ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
- ءبىرىنشى جارتىجىلدىقتا جاسوسپىرىمدەر اراسىنداعى قىلمىس 4 پايىزعا تومەندەگەن. ال ەسەپتە تۇرعان بالالاردىڭ سانى 40,5 پايىزعا ازايعان. ءبىزدىڭ مىندەتىمىز - ءبىلىم بەرىپ قانا قويماي، قۇندىلىقتاردى قالىپتاستىراتىن جانە ءار بالانىڭ قاۋىپسىزدىگىن قامتاماسىز ەتەتىن مەكتەپ قۇرۋ، - دەدى جۇلدىز سۇلەيمەنوۆا.
ايتا كەتەيىك، ەلوردادا پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ قاتىسۋىمەن پەداگوگتەردىڭ تامىز كونفەرەنتسياسىنىڭ پلەنارلىق وتىرىسى باستالدى. وعان ەلىمىزدىڭ بارلىق وڭىرىنەن 600 دەن استام ءبىلىم سالاسىنىڭ قىزمەتكەرلەرى مەن ەڭبەك ارداگەرلەرى قاتىسىپ وتىر.
قازاقستاندا 2019 -جىلدان بەرى 511 جاڭا اۋىل مەكتەبى سالىنعان.
ەلىمىزدە اۋىل مەن قالا وقۋشىلارى اراسىنداعى ءبىلىم الشاقتىعى 5 بالعا قىسقارعان.
سونداي- اق جاڭا كونستيتۋتسيا ءبىلىم بەرۋ سالاسىنا جاڭا مىندەتتەر جۇكتەپ وتىر.