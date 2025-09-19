ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    12:42, 19 - قىركۇيەك 2025 | GMT +5

    وقۋشىلارعا دا SMS-حابارلاما جىبەرىپ جاتىر: بالالاردىڭ قۇقىعىن قورعاۋ كوميتەتى الاياقتىق تۋرالى ەسكەرتتى

    استانا. KAZINFORM - جاڭا وقۋ جىلى باستالعالى بەرى الاياقتار بالالارعا قوڭىراۋ شالىپ، ءوزىن مۇعالىممىن دەپ تانىستىرىپ ءجۇر، دەپ حابارلايى ق ر وقۋ-اعارتۋ مينيسترلىگى بالالاردىڭ قۇقىقتارىن قورعاۋ كوميتەتىنەن.

    алаяқтар баланы қалай алдайды?
    فوتو: depositphotos.com

    كوميتەتتىڭ حابارلاۋىنشا، «ەلەكتروندىق كۇندەلىكتى جاڭارتۋ» دەگەن سىلتاۋمەن ولار SMS ارقىلى كەلگەن ءبىر رەتتىك قۇپيا كودتاردى سۇرايدى. بالا ونى اتا-اناسىنا نەمەسە مەكتەبىنە كومەكتەسىپ جاتىرمىن دەپ ويلاۋى مۇمكىن. ءىس جۇزىندە الاياقتار وسى كودتاردى پايدالانىپ، «ەلەكتروندىق ۇكىمەت» جۇيەسىنە، ونلاين-بانكينگكە نەمەسە تۋىستارىنىڭ بانك شوتتارىنا قول جەتكىزەدى.

    وسى رەتتە مينيسترلىك SMS- تەگى كودتاردىڭ جەكە مالىمەت ەكەنىن جانە ولاردى اتا-انادان باسقا ەشكىمگە ايتۋعا بولمايتىنىن ەسكەرتتى.

    بالامەن اڭگىمەلەسكەندە ەرەكشە ءمان بەرەتىن جايتتار:

    * قانداي جاعدايدا دا SMS ارقىلى كەلگەن كودتاردى ەشكىمگە بەرمەۋ؛

    * قوڭىراۋ شالعان ادام ءوزىن ءمۇعالىم نەمەسە مەكتەپ قىزمەتكەرىمىن دەسە دە، بىردەن اتا-اناسىنا حابارلاسۋ؛

    * كۇدىكتى سىلتەمەلەرگە وتپەۋ، بەيتانىس قوسىمشالاردى جۇكتەمەۋ.

    اتا-انالار نە ىستەي الادى:

    * بالاعا شىنايى مۇعالىمدەر مەن مەكتەپ قىزمەتكەرلەرى ەشقاشان SMS كودتارىن نەمەسە بانك كارتاسىنىڭ دەرەكتەرىن سۇرامايتىنىن ءتۇسىندىرۋ؛

    * تەلەفونعا اتا-انا باقىلاۋىن ورناتىپ، بەيمالىم نومىرلەردەن كەلەتىن قوڭىراۋلاردى قاداعالاۋ؛

    * بالاڭىزبەن سەنىمدى قارىم-قاتىناس ورناتىپ، وسى سىندى جاعدايدى جاسىرماي ايتۋعا بولاتىنىن سەزدىرۋ.

    - كۇدىكتى ارەكەتتەر بايقالعان جاعدايدا قۇقىق قورعاۋ ورگاندارىنا نەمەسە 111 بايلانىس ورتالىعىنا حابارلاسۋعا بولادى. بالالارىڭىزدى قورعاڭىزدار - ولاردىڭ قاۋىپسىزدىگى ءسىزدىڭ قىراعىلىعىڭىزدان باستالادى!، - دەلىنگەن ق ر وقۋ-اعارتۋ مينيسترلىگى بالالاردىڭ قۇقىقتارىن قورعاۋ كوميتەتى تاراتقان حابارلامادا.

    وسىعان دەيىن قارجىلىق مونيتورينگ اگەنتتىگى الاياقتىقتىڭ جاڭا ءتۇرى تۋرالى ەسكەرتكەن بولاتىن.

    تەگ:
    قوعام
    Бейсен Сұлтан
    Бейсен Сұлтан
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار