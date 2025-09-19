وقۋشىلارعا دا SMS-حابارلاما جىبەرىپ جاتىر: بالالاردىڭ قۇقىعىن قورعاۋ كوميتەتى الاياقتىق تۋرالى ەسكەرتتى
استانا. KAZINFORM - جاڭا وقۋ جىلى باستالعالى بەرى الاياقتار بالالارعا قوڭىراۋ شالىپ، ءوزىن مۇعالىممىن دەپ تانىستىرىپ ءجۇر، دەپ حابارلايى ق ر وقۋ-اعارتۋ مينيسترلىگى بالالاردىڭ قۇقىقتارىن قورعاۋ كوميتەتىنەن.
كوميتەتتىڭ حابارلاۋىنشا، «ەلەكتروندىق كۇندەلىكتى جاڭارتۋ» دەگەن سىلتاۋمەن ولار SMS ارقىلى كەلگەن ءبىر رەتتىك قۇپيا كودتاردى سۇرايدى. بالا ونى اتا-اناسىنا نەمەسە مەكتەبىنە كومەكتەسىپ جاتىرمىن دەپ ويلاۋى مۇمكىن. ءىس جۇزىندە الاياقتار وسى كودتاردى پايدالانىپ، «ەلەكتروندىق ۇكىمەت» جۇيەسىنە، ونلاين-بانكينگكە نەمەسە تۋىستارىنىڭ بانك شوتتارىنا قول جەتكىزەدى.
وسى رەتتە مينيسترلىك SMS- تەگى كودتاردىڭ جەكە مالىمەت ەكەنىن جانە ولاردى اتا-انادان باسقا ەشكىمگە ايتۋعا بولمايتىنىن ەسكەرتتى.
بالامەن اڭگىمەلەسكەندە ەرەكشە ءمان بەرەتىن جايتتار:
* قانداي جاعدايدا دا SMS ارقىلى كەلگەن كودتاردى ەشكىمگە بەرمەۋ؛
* قوڭىراۋ شالعان ادام ءوزىن ءمۇعالىم نەمەسە مەكتەپ قىزمەتكەرىمىن دەسە دە، بىردەن اتا-اناسىنا حابارلاسۋ؛
* كۇدىكتى سىلتەمەلەرگە وتپەۋ، بەيتانىس قوسىمشالاردى جۇكتەمەۋ.
اتا-انالار نە ىستەي الادى:
* بالاعا شىنايى مۇعالىمدەر مەن مەكتەپ قىزمەتكەرلەرى ەشقاشان SMS كودتارىن نەمەسە بانك كارتاسىنىڭ دەرەكتەرىن سۇرامايتىنىن ءتۇسىندىرۋ؛
* تەلەفونعا اتا-انا باقىلاۋىن ورناتىپ، بەيمالىم نومىرلەردەن كەلەتىن قوڭىراۋلاردى قاداعالاۋ؛
* بالاڭىزبەن سەنىمدى قارىم-قاتىناس ورناتىپ، وسى سىندى جاعدايدى جاسىرماي ايتۋعا بولاتىنىن سەزدىرۋ.
- كۇدىكتى ارەكەتتەر بايقالعان جاعدايدا قۇقىق قورعاۋ ورگاندارىنا نەمەسە 111 بايلانىس ورتالىعىنا حابارلاسۋعا بولادى. بالالارىڭىزدى قورعاڭىزدار - ولاردىڭ قاۋىپسىزدىگى ءسىزدىڭ قىراعىلىعىڭىزدان باستالادى!، - دەلىنگەن ق ر وقۋ-اعارتۋ مينيسترلىگى بالالاردىڭ قۇقىقتارىن قورعاۋ كوميتەتى تاراتقان حابارلامادا.
وسىعان دەيىن قارجىلىق مونيتورينگ اگەنتتىگى الاياقتىقتىڭ جاڭا ءتۇرى تۋرالى ەسكەرتكەن بولاتىن.