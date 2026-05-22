وقۋشىلار ەندى ۇستازدارىنا ۆيرتۋالدى گۇل شوقتارىن جولداي الادى
استانا. KAZINFORM - سوڭعى قوڭىراۋ قارساڭىندا وتاندىق تەگىن BilimClass ەلەكتروندىق جۋرنالى ەرەكشە اكسيا ۇيىمداستىرىپ جاتىر.
ەندى مەكتەپ وقۋشىلارى مەن اتا-انالار پلاتفورما ىشىندە مۇعالىمدەرگە ۆيرتۋالدى گۇل شوقتارىن جولداي الادى.
BilimClass مالىمەتىنشە، مۇنداي ۆيرتۋالدى سىيلىقتار - جىل بويى بالالارعا ءبىلىم بەرىپ، قولداۋ كورسەتكەن مۇعالىمدەردىڭ ەڭبەگىنە دەگەن شىنايى قۇرمەتتىڭ بەلگىسى.
- ەندى ءاربىر وقۋشى ۇستازىن جىلدام ءارى شىعىنسىز قۇتتىقتاي الادى. گۇل شوعىن سىيلاۋ ءۇشىن وقۋشىلار مەن اتا-انالار BilimClass پلاتفورماسىنداعى گۇل بەلگىشەسىن باسىپ، مۇعالىمدەردى تاڭداپ، ولارعا جۇرەكجاردى تىلەگىن جازىپ جىبەرە الادى. ناۋقان 26-مامىرعا دەيىن جالعاسادى. ول كۇنى مۇعالىمدەر بارلىق گۇل شوقتارىن الىپ، وقۋشىلارىنان كەلگەن حاتتاردى وقي الادى، - دەيدى BilimClass ءونىم جەتەكشىسى فارحات ۇسەن.
BilimClass - قازاقستاندىق تەگىن ەلەكتروندىق جۋرنال. پلاتفورما قۇرامىنا مەكتەپتى باسقارۋ جۇيەسى، وقۋ كونتەنتى، ادىستەمەلىك تالداۋ جانە تەرەڭ اناليتيكا دا كىرەدى. جۇيە تولىقتاي وتاندىق جانە پايدالانۋشى دەرەكتەرىنىڭ قاۋىپسىزدىگى مەن قۇپيالىعىنا كەپىلدىك بەرەدى. بۇگىنگى پلاتفورمانى قازاقستاننىڭ 13 وڭىرىندە 2,2 ميلليون وقۋشى مەن 300 مىڭنان اسا ءمۇعالىم قولدانادى.
پلاتفورمانى سيفرلىق ءبىلىم بەرۋ تەحنولوگيالارى سالاسىندا 15 جىلدان اسا قىزمەت ەتىپ كەلە جاتقان Bilim Group IT حولدينگى ازىرلەگەن. بۇگىندە كومپانيا ەكوجۇيەسىنە OnlineMektep, BilimLand, BilimKids, BilimUstaz, Kitap.kz, SmartNation جانە وزگە دە ونىمدەر كىرەدى.
بۇعان، دەيىن 2025-2026 وقۋ جىلىنداعى قورىتىندى ەمتيحان مەرزىمدەرى بەكىتىلگەنىن جازدىق.