وقۋشىلار ساباق كەزىندە سمارتفون پايدالانسا، اتا-اناسىنا ايىپپۇل سالىنادى
استانا. KAZINFORM - ق ر وقۋ-اعارتۋ ءبىرىنشى ۆيتسە- ءمينيسترى مايرا مەلدەبەكوۆا زاڭناماداعى ءتيىستى شەكتەۋگە قاراماستان وقۋشىلار مەكتەپتە سمارتفون پايدالانسا، اتا-اناسىنا ايىپپۇل سالىناتىنىن ايتتى.
- «ءبىلىم تۋرالى» زاڭدا ۇيالى تەلەفوندى ساباق پروتسەسىندە پايدالانۋعا تىيىم سالىنعانى جازىلعان. بۇل تۇرعىدا جاۋاپكەرشىلىك جاۋاپكەرشىلىك اتا-اناعا جۇكتەلگەن. سوندىقتان اكىمشىلىك قۇقىق بۇزۋشىلىق تۋرالى كودەكستە بۇل 409-باپتا وسى جاۋاپكەرشىلىك نورماسى قاراستىرىلعان. تالاپتار بۇزىلعان جاعدايدا، كودەكستە ايىپپۇل سوماسى كورسەتىلگەن. ەگەر بۇل ءبىرىنشى رەت بولسا، ەسكەرتۋ بەرىلەدى. ال تاعى قايتالىنىپ جاتسا، ايىپپۇل سالىنادى، - دەدى م. مەلدەبەكوۆا سەناتتىڭ جالپى وتىرىسىنان كەيىن تىلشىلەر سۇراعىنا جاۋاپ بەرە وتىرىپ.
ۆيتسە-ءمينيستردىڭ ايتۋىنشا، ازىرگە بۇل باپ بويىنشا اتا-انالارعا ايىپپۇل جازىلماعان. جالپى، اتالعان ەرەجەنى بۇزۋ ارەكەتى ءۇشىن 5 ا ە ك سوماسىندا ايىپپۇل ەسكەرىلگەن.
ەسكە سالا كەتسەك، 2023 -جىلى وقۋشىلارعا ساباق ۇستىندە تەلەفون قاراۋعا شەكتەۋدى قاراستىراتىن زاڭ تالقىلاندى.