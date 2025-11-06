ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    13:40, 06 - قاراشا 2025 | GMT +5

    وقۋشىلار ساباق كەزىندە سمارتفون پايدالانسا، اتا-اناسىنا ايىپپۇل سالىنادى

    استانا. KAZINFORM - ق ر وقۋ-اعارتۋ ءبىرىنشى ۆيتسە- ءمينيسترى مايرا مەلدەبەكوۆا زاڭناماداعى ءتيىستى شەكتەۋگە قاراماستان وقۋشىلار مەكتەپتە سمارتفون پايدالانسا، اتا-اناسىنا ايىپپۇل سالىناتىنىن ايتتى.

    балалар смартфон
    Фото: Kazinform

    - «ءبىلىم تۋرالى» زاڭدا ۇيالى تەلەفوندى ساباق پروتسەسىندە پايدالانۋعا تىيىم سالىنعانى جازىلعان. بۇل تۇرعىدا جاۋاپكەرشىلىك جاۋاپكەرشىلىك اتا-اناعا جۇكتەلگەن. سوندىقتان اكىمشىلىك قۇقىق بۇزۋشىلىق تۋرالى كودەكستە بۇل 409-باپتا وسى جاۋاپكەرشىلىك نورماسى قاراستىرىلعان. تالاپتار بۇزىلعان جاعدايدا، كودەكستە ايىپپۇل سوماسى كورسەتىلگەن. ەگەر بۇل ءبىرىنشى رەت بولسا، ەسكەرتۋ بەرىلەدى. ال تاعى قايتالىنىپ جاتسا، ايىپپۇل سالىنادى، - دەدى م. مەلدەبەكوۆا سەناتتىڭ جالپى وتىرىسىنان كەيىن تىلشىلەر سۇراعىنا جاۋاپ بەرە وتىرىپ.

    ۆيتسە-ءمينيستردىڭ ايتۋىنشا، ازىرگە بۇل باپ بويىنشا اتا-انالارعا ايىپپۇل جازىلماعان. جالپى، اتالعان ەرەجەنى بۇزۋ ارەكەتى ءۇشىن 5 ا ە ك سوماسىندا ايىپپۇل ەسكەرىلگەن.

    ەسكە سالا كەتسەك، 2023 -جىلى وقۋشىلارعا ساباق ۇستىندە تەلەفون قاراۋعا شەكتەۋدى قاراستىراتىن زاڭ تالقىلاندى.

    تەگ:
    قوعام
    Бейсен Сұлтан
    Бейсен Сұлтан
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار