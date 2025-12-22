وقۋشىلار قىسقى دەمالىستا قانشا كۇن دەمالادى
استانا. KAZINFORM - ەكىنشى توقساننىڭ اياقتالۋىنا ساناۋلى كۇندەر قالدى. قىسقى كانيكۋل كەزەڭى 2025 -جىلدىڭ 29 - جەلتوقسانى مەن 2026 -جىلدىڭ 7 - قاڭتارىن قوسا العاندا ون كۇنگە سوزىلادى. بۇل تۋرالى وقۋ-اعارتۋ مينيسترلىگىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلايدى.
بيىل قازاقستاندىق وقۋشىلار قىسقى دەمالىستا 10 كۇن دەمالادى. مينيسترلىكتىڭ مالىمەتىنشە، مەكتەپ وقۋشىلارىنىڭ قىسقى دەمالىستاعى بوس ۋاقىتىن ءتيىمدى وتكىزۋ جانە جەكە تۇلعالىق قاسيەتتەرىن دامىتۋ ماڭىزدى. وسى ماقساتتا «ادال ازامات» ءبىرتۇتاس تاربيە باعدارلاماسى اياسىندا ءبىرقاتار ءىس-شارالار كوزدەلگەن.
بالالارعا بوس ۋاقىتىندا:
• كىتاپ وقۋ؛
• مۋزەيلەرگە، كورمە زالدارىنا، عىلىمي ورتالىقتارعا جانە تاريحي ەسكەرتكىشتەرگە تانىمدىق ەكسكۋرسيالارعا بارۋ؛
• سپورتتىق ويىندارعا قاتىسۋ، كونكي، شاڭعى تەبۋ؛
• قايىرىمدىلىق اكتسيالارى جانە باسقا دا ءىس- شارالارعا قاتىسۋ ۇسىنىلادى.
مەكتەپتەردە، قوسىمشا ءبىلىم بەرۋ ۇيىمدارىندا ءبىرقاتار ءبىلىم بەرۋ، سپورتتىق، مادەني جانە شىعارماشىلىق ءىس-شارالار وتكىزۋ ۇسىنىلادى.
- ەڭ باستىسى - بالالاردىڭ قاۋىپسىزدىگىن قامتاماسىز ەتۋ. وسى ماقساتتا اتا-انالارمەن بىرگە جول-كولىك جاراقاتتارىنىڭ الدىن الۋعا، مەكتەپتىڭ ىشكى ءتارتىبىن ساقتاۋعا، بالالاردىڭ قوعامدىق قاۋىپسىزدىگىنە، ۇيدەگى ءورت قاۋىپسىزدىگى جانە كيبەرقاۋىپسىزدىككە ەرەكشە نازار اۋدارۋ قاجەت، - دەلىنگەن حابارلامادا.
ايتا كەتەيىك، بۇل ءىس-شارالار ءبىلىم بەرۋ ۇيىمدارىنا ادىستەمەلىك ۇسىنىم رەتىندە جولدانادى.