    21:28, 25 - قىركۇيەك 2025 | GMT +5

    وقۋشىلار قانداي جاعدايدا قاشىقتان وقۋعا جىبەرىلەدى

    استانا. KAZINFORM – د س م وكىلى قانداي ەپيدەميولوگيالىق جاعدايدا وقۋشىلاردىڭ قاشىقتان وقۋعا جىبەرىلەتىنىن ايتتى.

    Жаңа оқу жылында жеке қауіпсіздік сабақтары қайта жүргізіледі
    Фото: Оқу-ағарту министрлігі

    بيىل 22-تامىزدا قول قويىلعان سانيتاريالىق-پروفيلاكتيكالىق جانە سانيتاريالىق-ەپيدەمياعا قارسى ءىس-شارالاردى وتكىزۋ تۋرالى قاۋلىعا سايكەس، ەگەر وقۋشىلاردىڭ ج ر ۆ ي- مەن سىرقاتتانۋ دەڭگەيى سىنىپتا %30 دان اساتىن بولسا، وندا وقىتۋ ونلاين-فورماتقا اۋىستىرىلادى.

    ءبىر سىنىپتاعى وقۋشىلاردىڭ %20-30 ينكۋباتسيالىق كەزەڭ ىشىندە ج ر ۆ ي- مەن اۋىرعان جاعدايدا، جالپى ءبىلىم بەرەتىن ۇيىمداردا كابينەت جۇيەسى توقتاتىلادى جانە ون كۇنتىزبەلىك كۇن بويى سىنىپتارعا جاڭا بالالاردى قابىلداۋعا تىيىم سالىنادى. ال ج ر ۆ ي جاعدايلارى %30 عا جانە ودان جوعارى دەڭگەيدە تىركەلسە، وقۋشىلاردى ونلاين وقىتۋعا كوشىرۋ جۇزەگە اسىرىلادى، - دەدى ق ر د س م سانيتاريالىق-ەپيدەميولوگيالىق باقىلاۋ كوميتەتىنىڭ ءتورايىمى سارحات بەيسەنوۆا و ك ق الاڭىندا وتكەن باسپا ءسوز كونفەرەنسياسىندا.

