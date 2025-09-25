وقۋشىلار قانداي جاعدايدا قاشىقتان وقۋعا جىبەرىلەدى
استانا. KAZINFORM – د س م وكىلى قانداي ەپيدەميولوگيالىق جاعدايدا وقۋشىلاردىڭ قاشىقتان وقۋعا جىبەرىلەتىنىن ايتتى.
بيىل 22-تامىزدا قول قويىلعان سانيتاريالىق-پروفيلاكتيكالىق جانە سانيتاريالىق-ەپيدەمياعا قارسى ءىس-شارالاردى وتكىزۋ تۋرالى قاۋلىعا سايكەس، ەگەر وقۋشىلاردىڭ ج ر ۆ ي- مەن سىرقاتتانۋ دەڭگەيى سىنىپتا %30 دان اساتىن بولسا، وندا وقىتۋ ونلاين-فورماتقا اۋىستىرىلادى.
ءبىر سىنىپتاعى وقۋشىلاردىڭ %20-30 ينكۋباتسيالىق كەزەڭ ىشىندە ج ر ۆ ي- مەن اۋىرعان جاعدايدا، جالپى ءبىلىم بەرەتىن ۇيىمداردا كابينەت جۇيەسى توقتاتىلادى جانە ون كۇنتىزبەلىك كۇن بويى سىنىپتارعا جاڭا بالالاردى قابىلداۋعا تىيىم سالىنادى. ال ج ر ۆ ي جاعدايلارى %30 عا جانە ودان جوعارى دەڭگەيدە تىركەلسە، وقۋشىلاردى ونلاين وقىتۋعا كوشىرۋ جۇزەگە اسىرىلادى، - دەدى ق ر د س م سانيتاريالىق-ەپيدەميولوگيالىق باقىلاۋ كوميتەتىنىڭ ءتورايىمى سارحات بەيسەنوۆا و ك ق الاڭىندا وتكەن باسپا ءسوز كونفەرەنسياسىندا.