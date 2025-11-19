وقۋشىلار مەن ساربازداردى جىلقى ەتىمەن تاماقتاندىرۋ كەرەك - دەپۋتات
استانا. KAZINFORM - جىلقى ەتىن ەكسپورتتاۋ مەن تەرەڭ وڭدەۋدى دامىتۋ بويىنشا كەشەندى شارالار قابىلداۋ كەرەك. بۇل تۋرالى ءماجىلىستىڭ جالپى وتىرىسىندا دەپۋتات امانجول ءالتاي ءمالىم ەتتى.
- جىلقى - مىنسەك كولىگىمىز، ىشسەك سۋسىنىمىز، داستارحانىمىزدىڭ بەرەكەسى، قازانىمىزدىڭ قۇتى ەدى. وكىنىشكە قاراي، قارا بازارلار مەن كورشى ەلدەرگە ارزان باعاعا ساتۋدان باسقا جىلقىنى پايدا كوزىنە اينالدىرۋدىڭ جولى تابىلماي وتىر. بالاباقشالار مەن مەكتەپتەردى، اسكەردى، ءوندىرىس ورىندارىنداعى جۇمىسشىلاردى جىلقى ەتىمەن قامتاماسىز ەتۋ - حالىقتىڭ دەنساۋلىعىن رەتتەۋدەگى اسا ماڭىزدى قادام بولار ەدى. راتسيوندى ءارتاراپتاندىرۋدىڭ (ونىڭ ىشىندە ۇلتتىق تاعامداردى ەنگىزۋدىڭ) نورماتيۆتىك مۇمكىندىگى بولعانىمەن، جىلقى ەتى كوپتەگەن تاپسىرىس بەرۋشىلەردىڭ ۇلگىلىك تىزبەلەرى مەن ساتىپ الۋ اس مازىرلەرى ادىستەمەلەرىندە بەكىتىلمەگەن. جىلقى ەتىنە قاتىستى ءبىرىڭعاي تەحنيكالىق كارتالار، ساپا كريتەرييلەرى جوق. جىلقى ونىمدەرىن تىكەلەي شارۋادان كووپەراتيۆتىك جۇيەدە ساتىپ الۋ مۇلدە رەتتەلمەگەن، - دەدى ا. ءالتاي پرەمەر-ءمينيسترىنىڭ ورىنباسارى س. ءجۇمانعاريننىڭ اتىنا جولداعان ساۋالىندا.
- مەملەكەتتىك ساتىپ الۋلاردىڭ ۇلگىلىك تىزبەلەرىندە جانە تەحنيكالىق تالاپتارىندا جىلقى ەتىن جەكە پوزيتسيا رەتىندە بەكىتۋدى، سونداي-اق جىلقى ەتىن ەكسپورتتاۋ مەن تەرەڭ وڭدەۋدى دامىتۋ بويىنشا كەشەندى شارالار قابىلداۋىڭىزدى سۇرايمىن، - دەدى دەپۋتات.
وسى ورايدا، جوعارىدا باياندالعانداردى نەگىزگە الا وتىرىپ، مىنا ۇسىنىستار جاسالدى:
1. دەنساۋلىق ساقتاۋ جانە وقۋ- اعارتۋ مينيسترلىكتەرىنە - مەكتەپكە دەيىنگى ۇيىمدار، مەكتەپتەر، كوللەدجدەر، مەديتسينا ۇيىمدارىنا ارنالعان ۇلگىلىك تىزىمدەرگە جانە ادىستەمەلىك ۇسىنىمدارعا جىلقى ەتىن ەنگىزۋ؛
2. قورعانىس مينيسترلىگى، ىشكى ىستەر مينيسترلىگى جانە وزگە دە كۇشتىك قۇرىلىمدار ازىق- تۇلىك نورمالارىن تۇزەتۋ مۇمكىندىگىن قاراستىرىپ، ساربازداردى جىلقى ەتىمەن تاماقتاندىرۋ مۇمكىندىگىن قاراستىرۋ؛
3. ساۋدا مينيسترلىگى مەن پيلوتتىق وڭىرلەردىڭ اكىمدىكتەرىنە - الەۋمەتتىك نىسانداردىڭ ساتىپ الۋلارىندا «قىزىل ەتتىڭ» كەمىندە %25-30 ىن جىلقى ەتىنە الماستىرۋدى كوزدەيتىن 12 ايلىق پيلوتتى ىسكە قوسۋ؛
4. اۋىل شارۋاشىلىعى مينيسترلىگىنە - فەرمەر-جىلقىشىلاردان ازىق-تۇلىك كورپوراتسياسى ارقىلى تىكەلەي ساتىپ الۋ تەتىگىن ازىرلەۋ.
5. مەملەكەتتىك ساتىپ الۋلار جونىندەگى ۋاكىلەتتى ورگانعا - جىلقى ەتىن ساتىپ الۋعا ارنالعان ۇلگىلىك تەحنيكالىق تاپسىرمالاردى ازىرلەۋ.
بۇعان دەيىن حابارلانعانداي، پرەمەر-ءمينيستردىڭ ورىنباسارى - ۇلتتىق ەكونوميكا ءمينيسترى سەرىك جۇمانعارين جىلقى ەتى الەۋمەتتىك ماڭىزى بار تاۋارلاردىڭ قاتارىنا ەنۋى مۇمكىن ەكەنىن ايتتى.
اۆتور
رۋسلان عابباسوۆ