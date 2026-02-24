14:57, 24 - اقپان 2026 | GMT +5
وقۋشىلار كوكتەمگى كانيكۋلدا قانشا كۇن دەمالاتىنى بەلگىلى بولدى
استانا. KAZINFORM - قازاقستان مەكتەپتەرىندە ءۇشىنشى توقسان اياقتالۋعا جاقىن. ودان كەيىن وقۋشىلاردى ۇزاق كانيكۋل كۇتىپ تۇر.
2026-جىلى كوكتەمگى دەمالىس 19-ناۋرىزدان 29-ناۋرىزعا دەيىن (قوسا العاندا) جالپى 11 كۇنگە سوزىلادى.
18-ناۋرىز - سوڭعى وقۋ كۇنى. ال 30-ناۋرىزدا وقۋشىلار مەكتەپكە قايتا ورالىپ، ءتورتىنشى توقساندى باستايدى.
ايتا كەتەيىك، قازاقستاندا وقۋ باعدارلاماسى ءتورت توقسانعا بولىنەدى. بيىل ءۇشىنشى توقسان 10 اپتاعا سوزىلدى. بەكىتىلگەن كۇنتىزبەگە سايكەس ءتورتىنشى توقسان شامامەن 8 اپتا بولادى. ول 2026-جىلى 25-مامىردا اياقتالىپ، ودان كەيىن جازعى دەمالىس باستالادى.