ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    14:57, 24 - اقپان 2026 | GMT +5

    وقۋشىلار كوكتەمگى كانيكۋلدا قانشا كۇن دەمالاتىنى بەلگىلى بولدى

    استانا. KAZINFORM - قازاقستان مەكتەپتەرىندە ءۇشىنشى توقسان اياقتالۋعا جاقىن. ودان كەيىن وقۋشىلاردى ۇزاق كانيكۋل كۇتىپ تۇر.

    Осенние каникулы: чем занять школьников в Астане
    Коллаж: Kazinform

    2026-جىلى كوكتەمگى دەمالىس 19-ناۋرىزدان 29-ناۋرىزعا دەيىن (قوسا العاندا) جالپى 11 كۇنگە سوزىلادى.

    18-ناۋرىز - سوڭعى وقۋ كۇنى. ال 30-ناۋرىزدا وقۋشىلار مەكتەپكە قايتا ورالىپ، ءتورتىنشى توقساندى باستايدى.

    ايتا كەتەيىك، قازاقستاندا وقۋ باعدارلاماسى ءتورت توقسانعا بولىنەدى. بيىل ءۇشىنشى توقسان 10 اپتاعا سوزىلدى. بەكىتىلگەن كۇنتىزبەگە سايكەس ءتورتىنشى توقسان شامامەن 8 اپتا بولادى. ول 2026-جىلى 25-مامىردا اياقتالىپ، ودان كەيىن جازعى دەمالىس باستالادى.

    تەگ:
    قوعام
    Күнсұлтан Отарбай
    Күнсұлтан Отарбай
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار