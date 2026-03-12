وقۋشىلار كوكتەمگى كانيكۋلدا نەشە كۇن دەمالادى
استانا. قازاقپارات - 2026-جىلدىڭ 19-29-ناۋرىز ارالىعىندا قازاقستاندىق وقۋشىلار 11 كۇن بويى كوكتەمگى دەمالىستا بولادى. بۇل تۋرالى وقۋ-اعارتۋ مينيسترلىگىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
وسى كەزەڭدەگى بوس ۋاقىتتى مازمۇندى وتكىزۋ ماقساتىندا «ادال ازامات» ءبىرتۇتاس تاربيە باعدارلاماسى نەگىزىندە جەكە تۇلعانى جان-جاقتى دامىتۋعا باعىتتالعان ارنايى ءىس-شارالار كەشەنى جۇزەگە اسىرىلادى.
دەمالىستىڭ ءار كۇنى «ناۋرىزناما» ونكۇندىگىمەن ۇيلەسىم تاۋىپ، وتباسىلىق قۇندىلىقتار مەن ۇلتتىق داستۇرلەردى دارىپتەۋگە ارنالادى. وقۋشىلار «تازا قازاقستان»، «ەڭبەك ادامى» جانە «زاڭ مەن ءتارتىپ» باعىتتارىنداعى تانىمدىق جوبالارعا قاتىسادى، سونداي-اق ءداستۇرلى «جەر ساعاتى» اكسياسىنا اتسالىسىپ، ازاماتتىق ۇستانىمدارىن بەكەمدەيدى.
بالالاردىڭ قاۋىپسىزدىگىن قامتاماسىز ەتۋ باعىتىندا دا ءبىرقاتار ءىس-شارالار جوسپارلانىپ وتىر. اتا-انالارمەن بىرلەسە وتىرىپ جول قوزعالىسى، ءورت قاۋىپسىزدىگى جانە كيبەركەڭىستىكتەگى ساقتىق شارالارى بويىنشا كەشەندى ءتۇسىندىرۋ جۇمىستارى جۇرگىزىلەدى.
ايتا كەتەلىك بۇگىن ەلوردادا ەكىنشى اۋىسىم وقۋشىلارى ونلاين وقىپ جاتىر.