    13:56, 30 - جەلتوقسان 2025 | GMT +5

    وقۋشى ءولىمى: اقتوبە باس بوستاندىعىنان ايىرىلعاندار جازاسىن بوستاندىقتا ءجۇرىپ وتەيدى

    اقتوبە. قازاقپارات - 6 جىل 8 ايعا باس بوستاندىعىنان ايىرىلعان ءۇش سوتتالۋشىنىڭ جازاسى وزگەرتىلدى. اقتوبە وبلىستىق اپەللياتسيالىق سوت القاسىنىڭ قاۋلىسىمەن سوتتالعاندارعا شارتتى جازا تاعايىندالدى.

    сот, судья, сот үкімі
    فوتو: قىزىلوردا وبلىسىنىڭ مامانداندىرىلعان اۋدانارالىق اكىمشىلىك سوتى

    اقتوبە وبلىستىق سوتىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتىنىڭ حابارلاۋىنشا، اپەللياتسيالىق شاعىم ءتۇسىپ، ءىستى قىلمىستىق ىستەر جونىندەگى سوت القاسى قارادى. اپەللياتسيالىق شاعىمدى جابىرلەنۋشى مەن ونىڭ ادۆوكاتتارى، سونداي-اق سوتتالعان ب. ، م. ، ت. جانە ولاردىڭ ادۆوكاتتارى مەن زاڭدى وكىلدەرى تۇسىرگەن.

    - سوتتالعانداردىڭ كامەلەتكە تولماعاندىعى، كىناسىن مويىنداعانى، ءىس-ارەكەتتەرىنە وكىنگەنى، جابىرلەنۋشى تاراپپەن مەدياتسيالىق كەلىسىم جاسالعانى جانە سوتتالعانداردىڭ جازاسىن جەڭىلدەتۋدى سۇراعان جابىرلەنۋشى تاراپتىڭ پىكىرى ەسكەرىلدى. سوت القاسى شارتتى تۇردە جازا تاعايىنداۋ تۋرالى شەشىم قابىلدادى. قىلمىستىق كودەكستىڭ 63-بابى بويىنشا سوتتالعاندار ب. ، م. ، ت-نىڭ جازالارى شارتتى دەپ ەسەپتەلىندى. ۇكىمنىڭ قالعان بولىگى وزگەرىسسىز قالدىرىلدى. اپەللياتسيالىق قاۋلى زاڭدى كۇشىنە ەندى، - دەپ حابارلادى اقتوبە وبلىستىق سوتىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.

    ەسكە سالساق، اقتوبە وبلىسى تەمىر اۋدانى قوپا اۋىلىندا 11 جانە 10-سىنىپ وقۋشىلارى 9-سىنىپ وقۋشىلارىن اۋىل ماڭىنداعى مونشانىڭ جانىنا جيناپ، ولاردى ۇرىپ-سوقتى. سول كەزدە 9-سىنىپ وقۋشىسى وقيعا ورنىندا كوز جۇمدى.

    ءىس قىلمىستىق كودەكستىڭ «دەنساۋلىققا قاساقانا اۋىر زيان كەلتىرۋ»، «بۇزاقىلىق» باپتارى بويىنشا قوزعالىپ، سوتتالۋشى ب. ، م. جانە ت. 6  جىل 8 ايعا باس بوستاندىعىنان ايىرىلدى.

    بۇزاقىلىق جاساعانى ءۇشىن ءۇش سوتتالۋشىعا 1 جىل باس بوستاندىعىنان شەكتەۋ جازاسى تاعايىندالدى. ءبارى دە سول كەزدە قوپا اۋىلىنداعى مەكتەپتىڭ وقۋشىلارى بولدى.

    اۆتور

    التىناي ساعىندىقوۆا

