وقۋشى ءولىمى: اقتوبە باس بوستاندىعىنان ايىرىلعاندار جازاسىن بوستاندىقتا ءجۇرىپ وتەيدى
اقتوبە. قازاقپارات - 6 جىل 8 ايعا باس بوستاندىعىنان ايىرىلعان ءۇش سوتتالۋشىنىڭ جازاسى وزگەرتىلدى. اقتوبە وبلىستىق اپەللياتسيالىق سوت القاسىنىڭ قاۋلىسىمەن سوتتالعاندارعا شارتتى جازا تاعايىندالدى.
اقتوبە وبلىستىق سوتىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتىنىڭ حابارلاۋىنشا، اپەللياتسيالىق شاعىم ءتۇسىپ، ءىستى قىلمىستىق ىستەر جونىندەگى سوت القاسى قارادى. اپەللياتسيالىق شاعىمدى جابىرلەنۋشى مەن ونىڭ ادۆوكاتتارى، سونداي-اق سوتتالعان ب. ، م. ، ت. جانە ولاردىڭ ادۆوكاتتارى مەن زاڭدى وكىلدەرى تۇسىرگەن.
- سوتتالعانداردىڭ كامەلەتكە تولماعاندىعى، كىناسىن مويىنداعانى، ءىس-ارەكەتتەرىنە وكىنگەنى، جابىرلەنۋشى تاراپپەن مەدياتسيالىق كەلىسىم جاسالعانى جانە سوتتالعانداردىڭ جازاسىن جەڭىلدەتۋدى سۇراعان جابىرلەنۋشى تاراپتىڭ پىكىرى ەسكەرىلدى. سوت القاسى شارتتى تۇردە جازا تاعايىنداۋ تۋرالى شەشىم قابىلدادى. قىلمىستىق كودەكستىڭ 63-بابى بويىنشا سوتتالعاندار ب. ، م. ، ت-نىڭ جازالارى شارتتى دەپ ەسەپتەلىندى. ۇكىمنىڭ قالعان بولىگى وزگەرىسسىز قالدىرىلدى. اپەللياتسيالىق قاۋلى زاڭدى كۇشىنە ەندى، - دەپ حابارلادى اقتوبە وبلىستىق سوتىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
ەسكە سالساق، اقتوبە وبلىسى تەمىر اۋدانى قوپا اۋىلىندا 11 جانە 10-سىنىپ وقۋشىلارى 9-سىنىپ وقۋشىلارىن اۋىل ماڭىنداعى مونشانىڭ جانىنا جيناپ، ولاردى ۇرىپ-سوقتى. سول كەزدە 9-سىنىپ وقۋشىسى وقيعا ورنىندا كوز جۇمدى.
ءىس قىلمىستىق كودەكستىڭ «دەنساۋلىققا قاساقانا اۋىر زيان كەلتىرۋ»، «بۇزاقىلىق» باپتارى بويىنشا قوزعالىپ، سوتتالۋشى ب. ، م. جانە ت. 6 جىل 8 ايعا باس بوستاندىعىنان ايىرىلدى.
بۇزاقىلىق جاساعانى ءۇشىن ءۇش سوتتالۋشىعا 1 جىل باس بوستاندىعىنان شەكتەۋ جازاسى تاعايىندالدى. ءبارى دە سول كەزدە قوپا اۋىلىنداعى مەكتەپتىڭ وقۋشىلارى بولدى.
اۆتور
التىناي ساعىندىقوۆا