وقۋشى ءار قازاقستاندىقتىڭ قانشا سۋ تۇتىناتىنىن ەسەپتەيتىن ينتەراكتيۆتى پلاتفورما ازىرلەدى
استانا. KAZINFORM - استانا قالاسىنداعى № 91-مەكتەپ-گيمنازياسىنىڭ 10-سىنىپ وقۋشىسى جاڭگىر ءابۋوۆ «سۋ ءىزى» اتتى ارنايى پلاتفورما ازىرلەدى. بۇل جۇيە ءاربىر قولدانۋشىعا ءوزىنىڭ قانشا سۋ تۇتىناتىنى تۋرالى تولىق اقپارات الۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.
سۋ رەسۋرستارى جانە يرريگاتسيا ءمينيسترى نۇرجان نۇرجىگىتوۆ جوبانىڭ اۆتورىمەن جانە وعان جەتەكشىلىك ەتكەن № 91-مەكتەپ-گيمنازياسىنىڭ پەداگوگتەرىمەن كەزدەستى.
كەزدەسۋ قورىتىندىسى بويىنشا «سۋ رەسۋرستارىنىڭ اقپاراتتىق- تالداۋ ورتالىعى» ك ە ا ق پەن جاڭگىر ءابۋوۆتىڭ اتا-اناسى اراسىندا «سۋ ءىزى» باعدارلاماسىن ازىرلەۋ بويىنشا ىنتىماقتاستىق تۋرالى كەلىسىمگە قول قويىلدى. قۇجات ينتەراكتيۆتى پلاتفورمانى جەتىلدىرۋ جانە ەنگىزۋ باعىتىندا بىرلەسكەن جۇمىستى كوزدەيدى.
«سۋ ءىزى» پلاتفورماسىنداعى ەسەپتەۋلەر پايدالانۋشىلاردىڭ كۇندەلىكتى ادەتتەرىن ەسكەرە وتىرىپ جۇرگىزىلەدى. وعان تۇرمىستا جانە تاماقتانۋ كەزىندە سۋ تۇتىنۋ، سونداي-اق سۋ رەسۋرستارىن جاناما پايدالانۋ كىرەدى. جۇيە ەنگىزىلگەن دەرەكتەردى اۆتوماتتى تۇردە وڭدەپ، سۋ تۇتىنۋدى ازايتۋعا جانە كۇندەلىكتى ومىردە سۋ ۇنەمدەۋ تاجىريبەسىن ەنگىزۋگە باعىتتالعان جەكە ۇسىنىستار جاسايدى.
جوبانىڭ تەڭ اۆتورى - № 91-مەكتەپ- گيمنازياسىنىڭ 10-سىنىپ وقۋشىسى اديات شاديار بالالار اراسىندا سۋ ۇنەمدەۋ مادەنيەتىن قالىپتاستىرۋعا باعىتتالعان قىسقامەتراجدى بەينەروليكتەر سەرياسىن ۇسىندى. بۇل روليكتەردە «تامشى» انيماتسيالىق كەيىپكەرى سۋ رەسۋرستارىن ۇتىمدى پايدالانۋدىڭ ماڭىزىن قولجەتىمدى تۇردە ءتۇسىندىرىپ، تۇرمىستا سۋدى ۇنەمدەۋدىڭ قاراپايىم ءارى ءتيىمدى تاسىلدەرىن كورسەتەدى.
سۋ رەسۋرستارىنىڭ اقپاراتتىق-تالداۋ ورتالىعى مەن وقۋشىنىڭ اتا-اناسى وسى اقپاراتتىق ماتەريالداردى تاراتۋ جونىندە ىنتىماقتاستىق تۋرالى كەلىسىمگە دە قول قويدى.
سۋ رەسۋرستارى جانە يرريگاتسيا ءمينيسترى № 91-مەكتەپ-گيمنازياسى وقۋشىلارى ازىرلەگەن جوبانى جوعارى باعالاپ، سونداي-اق پەداگوگتەر مەن اتا-انالاردىڭ وسكەلەڭ ۇرپاق اراسىندا سۋ ۇنەمدەۋ مادەنيەتىن قالىپتاستىرۋداعى ۇلەسىن اتاپ ءوتتى.
- ءبىزدىڭ الدىمىزدا تۇرعان مىندەتتەردىڭ ءبىرى - سۋدى ۇنەمدەۋ مەن وعان ۇقىپتى قاراۋدى ناسيحاتتاۋ ارقىلى حالىقتىڭ سۋ رەسۋرستارىنا دەگەن كوزقاراسىن وزگەرتۋ. 2024 -جىلدان باستاپ بالالار مەن جاستار اراسىندا دۇرىس ەكولوگيالىق ويلاۋ قالىپتاستىرۋعا باعىتتالعان «سۋدى ۇنەمدە - بولاشاقتى ساقتا» جوباسى جۇزەگە اسىرىلىپ كەلەدى. مەكتەپتەردە، كوللەدجدەردە جانە جوعارى وقۋ ورىندارىندا ەكوساعاتتار وتكىزىلىپ ءجۇر. بۇل جۇمىسقا پەداگوگتەر مەن اتا-انالاردىڭ بەلسەندى قاتىسىپ وتىرعانى قۋانتادى. ورتاق كۇش-جىگەردىڭ ارقاسىندا قوعامدا سۋ رەسۋرستارىن ۇتىمدى پايدالانۋ مادەنيەتىن قالىپتاستىرا الامىز دەپ ويلايمىن، - دەدى سۋ شارۋاشىلىعى ۆەدومستۆوسى باسشىسى.
ەسكە سالا كەتەيىك، بىلتىر سۋ رەسۋرستارى جانە يرريگاتسيا مينيسترلىگى الماتى قالاسىنداعى № 79-گيمنازيا وقۋشىسى دانا قادىربەكپەن مەموراندۋم جاساسقان بولاتىن. ول زاماناۋي نانوماتەريالداردىڭ كومەگىمەن اتموسفەرادان سۋ جيناۋعا ارنالعان قۇرىلعى ازىرلەگەن. جاقىندا ول ۆەنادا وتكەن ب ۇ ۇ فورۋمىندا ۇزدىك جاس ونەرتاپقىشتاردىڭ ۇشتىگىنە ەندى.