وقۋشى اۋانى ىلعالداندىراتىن روبوت ويلاپ تاپتى
سەمەي. KAZINFORM - اباي وبلىسىنىڭ وقۋشىسى اۋانى ىلعالداندىراتىن روبوت ويلاپ تاپتى. بۇل تۋرالى اباي وبلىسى اكىمدىگىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
اياگوز اۋدانى № 1-جالپى ورتا ءبىلىم بەرەتىن مەكتەبىنىڭ 8-سىنىپ وقۋشىسى ءنۇريللا داۋلەت قىزى ەكولوگيالىق ەرەكشە جوبا جاساپ شىقتى. ول اۋانىڭ ىلعالدىلىعىن ولشەپ، قاجەت بولعاندا اۆتوماتتى تۇردە اۋا ىلعالداندىرعىشتى قوساتىن، سويلەيتىن روبوت قۇراستىردى.
قۇرىلعى بولمەدەگى اۋانى ۇزدىكسىز باقىلاپ، قۇرعاق بولعاندا وزدىگىنەن ىسكە قوسىلادى. روبوت ناقتى اقپاراتتى دىبىستاپ جەتكىزەدى، قۇرعاق اۋا بايقالعاندا وزدىگىنەن ىسكە قوسىلادى جانە ەنەرگيانى ۇنەمدەيدى. سونىمەن قاتار ول بولمە تەمپەراتۋراسىنداعى وسىمدىكتەرگە پايدالى، ۇيدە، مەكتەپتە جانە كەڭسەدە قولدانۋعا ىڭعايلى.
وقۋشى سەنسورلاردى قولدانۋدى ۇيرەنىپ، سىزباسى مەن 3D مودەلىن ازىرلەدى، باعدارلامالاپ، قۇرىلعىنى ءوزى جينادى. مەكتەپ جاعدايىندا سىناقتان دا وتكىزىپ ۇلگەردى.
- ماقساتىم - ادامدارعا قولايلى ورتا قالىپتاستىرىپ، دەنساۋلىقتى قورعاۋعا جانە تابيعاتتى ساقتاۋعا ۇلەس قوسۋ. الداعى ۋاقىتتا روبوتىمدى جەتىلدىرىپ، كۇندەلىكتى تۇرمىستا قولجەتىمدى ەتكىم كەلەدى، - دەيدى ءنۇريللا.
الداعى ۋاقىتتا ءنۇريللا روبوتىنا جاساندى ينتەللەكت ەلەمەنتتەرىن قوسىپ، ەكولوگيالىق مونيتورينگ جۇيەسىن جەتىلدىرۋدى جوسپارلاپ وتىر. ول جوباسىن تۇرمىستا عانا ەمەس، ءبىلىم بەرۋ سالاسى مەن وندىرىستە دە پايدالانۋعا بولاتىنىن ايتادى.