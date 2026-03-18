وقۋ باعدارلامالارىنىڭ جانە وقۋلىقتاردىڭ مازمۇنى قايتا قارالادى
استانا. KAZINFORM - جاڭا كونستيتۋتسيا ءبىلىم مازمۇنىن جۇيەلى تۇردە جاڭارتۋعا كەڭ مۇمكىندىك بەرەدى. بۇل وزگەرىستەر مەكتەپكە دەيىنگى بىلىمنەن باستاپ، ورتا مەكتەپ، تەحنيكالىق جانە كاسىپتىك ءبىلىم بەرۋ، قوسىمشا ءبىلىم بەرۋ جانە تاربيە جۇمىسى جۇيەلەرىن تۇتاستاي العاندا، بۇكىل ءبىلىم كەڭىستىگىن قامتيدى. بۇل جونىندە ۇكىمەت وتىرىسىندا ق ر وقۋ-اعارتۋ ءمينيسترى جۇلدىز سۇلەيمەنوۆا مالىمدەدى.
ونىڭ ىشىندە مەملەكەتتىڭ جالپىعا ءبىلىم بەرۋ ستاندارتتارىن جاڭارتۋ جانە ەكولوگيالىق ءبىلىم بەرۋ ستاندارتتارىن دايىنداۋ قاراستىرىلعان.
- وقۋ-اعارتۋ مينيسترلىگى وقۋ باعدارلامالارىنىڭ مازمۇنىن كۇشەيتىپ، ءبىلىم ساپاسىنا كوڭىل بولەتىن بولادى. اقپاراتتىق تەحنولوگيالار سالاسىن جانە تسيفرلىق قۇزىرەتتەردى دامىتۋعا ەرەكشە كوڭىل بولىنەدى. نەگىزگى باسىمدىق باستاۋىش دەڭگەيىن نىعايتۋعا ارنالادى. سەبەبى ءدال وسى كەزەڭدە بالانىڭ الداعى ءبىلىم بەرۋ جولىن ايقىندايتىن بازالىق ءبىلىم، داعدىلار جانە قۇندىلىقتار قالىپتاسادى، - دەدى مينيستر.
وقۋ باعدارلامالارىنىڭ مازمۇنى عانا ەمەس، وقۋلىقتاردىڭ مازمۇنى دا قايتا قارالادى. سونىمەن بىرگە جىل سايىن 1-سىنىپ وقۋشىلارىنا نەگىزگى پاندەردىڭ جۇمىس داپتەرلەرى بەرىلەدى.
- مۇنداي ءتاسىل - ساپاعا باعىتتالعان زاماناۋي ءارى تۇراقتى ءبىلىم بەرۋ جۇيەسىن قالىپتاستىرۋ ءۇشىن زور مۇمكىندىك. باستاۋىش مەكتەپتىڭ بەرىك نەگىزى وقۋشىلاردىڭ ءبىلىم الۋىنىڭ بارلىق كەلەسى دەڭگەيىندە تابىستى دامۋىنا تىرەك بولادى، - دەدى ج. سۇلەيمەنوۆا.
ال 5-9-سىنىپ وقۋشىلارىنا ىرگەلى عىلىمداردى تەرەڭدەتىپ وقىتۋعا باسىمدىق بەرىلەدى.
- سونىمەن بىرگە 8-9-سىنىپتاردا قازاقستان گەوگرافياسى ءپانىن اپتاسىنا ەكى ساعات كولەمىندە قايتا ەنگىزۋ قاراستىرىلىپ جاتىر. وقۋ باعدارلامالارى ىرگەلى ءبىلىمدى كەزەڭ-كەزەڭىمەن نىعايتۋعا ارنالادى. جوعارى سىنىپتاردا بارلىق نەگىزگى ءپاندى مىندەتتى تۇردە وقىتۋ زاڭنامالىق تۇرعىدا بەكىتىلەدى، - دەدى مينيستر.
ودان بولەك كاسىپتىك جانە تەحنيكالىق ءبىلىمنىڭ ساپاسىنا دا كوڭىل بولىنبەك.
- وقۋ-اعارتۋ مينيسترلىگى ونەركاسىپ جانە كوللەدج اراسىنداعى بايلانىستى بارىنشا نىعايتۋ ءۇشىن مەتاللۋرگيا، قۇرىلىس جانە IT كومپانيالارمەن ناقتى جوبالار جانە وندىرىستەگى تاجىريبە مەن تەوريالىق دايىندىقتى ءتيىمدى ۇشتاستىراتىن دۋالدى وقىتۋ جۇيەسىن كۇشەيتەدى، - دەدى ج. سۇلەيمەنوۆا.
سونداي-اق پەداگوگتەردىڭ كاسىبي بىلىكتىلىگىن ارتتىرۋ، قۇزىرەتىن دامىتۋ، ۇستاز مارتەبەسىن كوتەرۋ باعىتىنداعى جۇمىستار دا جالعاسادى.
بۇعان دەيىن حابارلاعانىمىزداي، ۇكىمەت وتىرىسىندا ەلىمىزدىڭ اكىمشىلىك-اۋماقتىق قۇرىلىسىن جەتىلدىرەتىن زاڭ جوباسى ازىرلەنگەنى ايتىلدى.