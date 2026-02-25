وقۋ-اعارتۋ مينيسترلىگىنە مەكتەپتەردە سمارتفونداردى پايدالانۋعا تولىق تىيىم سالۋ قۇزىرەتى بەرىلمەك
استانا. KAZINFORM - وقۋ-اعارتۋ مينيسترلىگىنە مەكتەپتەردە سمارتفونداردى پايدالانۋعا تولىق تىيىم سالۋ قۇزىرەتى بەرىلمەك. بۇل تۋرالى ءماجىلىس دەپۋتاتى اسحات ايماعامبەتوۆ ايتتى.
ونىڭ ايتۋىنشا، Bilim، نازاربايەۆ زياتكەرلىك مەكتەپتەرى سىندى جەتەكشى ءبىلىم وشاقتارىندا ساباق ۋاقىتىندا ۇيالى تەلەفوندى قولدانۋعا تىيىم سالىنعان.
- مەن مۇنى دۇرىس دەپ سانايمىن. وقۋ پروتسەسى - بۇل وقۋ پروتسەسى. وقۋشى مەكتەپكە كەلگەندە تەلەفونىن قالدىرىپ، ساباقتان سوڭ الا الادى نەمەسە كنوپكالى تەلەفوندى قولدانۋعا بولادى. سول سەبەپتى ۇيالى تەلەفونداردى پايدالانۋعا تىيىم سالۋ فۋنكتسياسىن ءار مەكتەپ دەڭگەيىنەن مينيسترلىككە بەرۋ ۇسىنىسى بار. سول كەزدە بۇل شەشىمدى ورتالىقتاندىرىپ قابىلداۋعا بولادى، - دەدى دەپۋتات پالاتانىڭ جالپى وتىرىسىنان كەيىن.
اسحات ايماعامبەتوۆ مۇنداي شەكتەۋ ەنگىزۋگە اتا-انالارعا جانە وزگە دە فاكتورلارعا بايلانىستى مەكتەپ باسشىلارىنىڭ بارلىعى بىردەي باتىلى بارمايتىنىن ايتادى.
بۇعان دەيىن بالالاردىڭ ۇيالى تەلەفوندارىنىڭ SIM-كارتالارىن تىركەۋ تەتىگى ەنگىزىلەتىنىن جازعان ەدىك.