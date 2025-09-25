وقۋ-اعارتۋ مينيسترلىگى «ۇستازىڭدى قۇتتىقتا» چەللەندجىن جاريالايدى
استانا. KAZINFORM - ەلىمىز بويىنشا 25-قىركۇيەك پەن 5-قازان ارالىعىندا «ۇستاز - ۇلت شامشىراعى» ونكۇندىگى وتەدى. بۇل تۋرالى وقۋ-اعارتۋ مينيسترلىگىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
ونىڭ اياسىندا وڭىرلەردە كۇن سايىن پەداگوگتەرگە ارنالعان مەرەكەلىك جانە تاقىرىپتىق ءىس-شارالار ۇيىمداستىرىلادى. بۇل باستاما پەداگوگ مارتەبەسىن كوتەرۋگە، ۇستاز ماماندىعىن كەڭىنەن ناسيحاتتاۋعا، ونىڭ قوعامداعى ەرەكشە ءرولىن باسا كورسەتۋگە باعىتتالعان.
ۇستازدىق - ماماندىق قانا ەمەس، ۇلى ميسسيا. پەداگوگتەر وسكەلەڭ ۇرپاقتى تاربيەلەپ، ۇلتتىڭ زياتكەرلىك الەۋەتىن قالىپتاستىرادى، ءار بالانىڭ ءوز جولىن تابۋىنا كومەكتەسەدى. قازىرگى تاڭدا ەلىمىزدەگى 22 مىڭنان اسا ءبىلىم بەرۋ ۇيىمىندا 6 ميلليونعا جۋىق وقۋشىعا 600 مىڭنان استام پەداگوگ ءبىلىم بەرىپ جاتىر.
وقۋ-اعارتۋ مينيسترلىگى «ۇستاز - ۇلت شامشىراعى» ونكۇندىگى اياسىندا «ۇستازىڭدى قۇتتىقتا!» چەللەندجىن جاريالايدى. بۇل شارانىڭ ماقساتى ءار بالاعا ءتالىم مەن تاربيە، ونەگە بەرگەن، ونىڭ تۇلعالىق قالىپتاسۋىنا ۇلەس قوسقان ۇستازعا العىس پەن قۇرمەت سەزىمىن ءبىلدىرۋ.
چەللەندجگە بارلىق نيەت ءبىلدىرۋشى قوسىلا الادى، ول ءۇشىن:
* الەۋمەتتىك جەلىلەردە #ۇستازىڭدىقۇتتىقتا #پوزدراۆۋچيتەليا حەشتەگتەرىمەن قۇتتىقتاۋ جاريالاڭىز؛
* ءوز ۇستازىڭىزعا قوڭىراۋ شالىپ، جىلى لەبىزىڭىزدى ءبىلدىرىڭىز؛
* قۇتتىقتاۋ حاتىن جىبەرىپ، ەستەلىكتەرمەن ءبولىسىڭىز.
ەسكە سالا كەتەيىك، 2023 -جىلدان بەرى قازاقستاندا ۇستازدار كۇنى رەسمي تۇردە 5 قازاندا اتاپ وتىلەدى. بۇل كۇنى ەلىمىزدىڭ تۇكپىر- تۇپىرىندە ۇستاز ەڭبەگىن ۇلىقتاۋعا ارنالعان ءارتۇرلى مەرەكەلىك شارالار وتەدى.
ايتا كەتەلىك مەكتەپتەردە جاساندى ينتەللەكتىنى جاۋاپكەرشىلىكپەن قولدانۋ بويىنشا وقىتۋ باستالدى.