World Boxing رەيتينگىندە قازاقستاندىق 4 بوكسشى كوش باستادى
استانا. KAZINFORM - حالىقارالىق World Boxing ۇيىمى 2025-جىلدىڭ قورىتىندىسى بويىنشا بارلىق سالماقتا جاڭارتىلعان رەيتينگ نۇسقاسىن جاريالادى.
بۇل رەيتينگتە قازاقستاندىق سپورتشىلار ءتورت سالماقتا كوش باسىنا شىقتى. ال قالعان بەس سالماقتا وزبەكستاندىق بىلعارى قولعاپ شەبەرلەرى ءبىرىنشى ورىنعا جايعاسقان.
قازاقستان قۇراماسى ساپىنان تومەندەگى بوكسشىلار ءبىرىنشى ورىندا تۇر.
50 كەلى. سانجار تاشكەنباي (1650 ۇپاي)؛
55 كەلى. ماحمۋد سابىرحان (1650 ۇپاي)؛
70 كەلى. تورەحان سابىرحان (1500 ۇپاي)؛
90 كەلى. ايبەك ورالباي (2025 ۇپاي).
وزگە ديۆيزيوندا قازاقستاندىق بوكسشىلار تومەندەگى ورىنداردا كەلەدى.
65 كەلى. ەرتۋعان زەينۋللينوۆ (6-ورىن)؛
75 كەلى. سابىرجان اققالىكوۆ (11-ورىن)؛
80 كەلى. نۇربەك ورالباي (2-ورىن)؛
85 كەلى. سۇلتانبەك ايبار ۇلى (5-ورىن)؛
90 كەلى. ساعىندىك توعامباي (8-ورىن).
ەسكە سالساق، بۇدان بۇرىن IBA نۇسقاسى بويىنشا وتەتىن بوكستان الەم چەمپيوناتىنا قازاقستاننان كىمدەر باراتىنى بەلگىلى بولدى.