ونەردىڭ ادام اعزاسىنا تيگىزەتىن اسەرى عىلىمي تۇردە دالەلدەندى
استانا. قازاقپارات - ونەردىڭ ادام اعزاسىنا تيگىزەتىن اسەرى بيولوگيالىق دەڭگەيدە دالەلدەندى. لوندونداعى King’s College ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ عالىمدارى جۇرگىزگەن زەرتتەۋ ناتيجەسىندە مۋزەيدە ءتۇپنۇسقا كارتينالاردى تاماشالاۋ سترەسس گورموندارىن ازايتىپ، يممۋندىق جۇيەنىڭ جۇمىسىن جاقسارتاتىنى انىقتالدى، دەپ حابارلايدى turkystan.kz.
زەرتتەۋ بارىسىندا 18-40 جاس ارالىعىنداعى 50 ادام ەكى توپقا ءبولىندى: ءبىرى مانە، ۆان گوگ، گوگەن جانە تۋلۋز-لوترەك سەكىلدى سۋرەتشىلەردىڭ ءتۇپنۇسقا تۋىندىلارىن گالەرەيادا تاماشالاسا، ەكىنشىسى سول كارتينالاردىڭ كوشىرمەلەرىن زەرتحانادا قارادى. قاتىسۋشىلاردىڭ جۇرەك سوعىسى، تەمپەراتۋراسى جانە سىلەكەي ۇلگىسى ارقىلى سترەسس دەڭگەيى مەن يممۋندىق رەاكسياسى ولشەندى.
ناتيجە تاڭعالارلىقتاي بولدى: ناعىز كارتينالاردى كورگەندەردىڭ كورتيزول (سترەسس گورمونى) دەڭگەيى ورتا ەسەپپەن %22 عا تومەندەدى. ال زەرتحانادا كوشىرمەلەردى كورگەندەردىڭ كورسەتكىشى نەبارى %8 بولدى. سونىمەن قاتار، قابىنۋعا اسەر ەتەتىن تسيتوكيندەر (IL-6 جانە TNF- α) 30% عا جانە %28 عا ازايدى.
عالىمدار بۇل مالىمەتتەر ونەردىڭ تەك ەموتسيالىق اسەرىمەن شەكتەلمەيتىنىن، اعزانىڭ فيزيولوگيالىق كۇيىن تۇراقتاندىرىپ، جۇرەك اۋرۋى مەن دەپرەسسيا سياقتى دەرتتەردىڭ قاۋپىن تومەندەتەتىنىن ايتادى.
زەرتتەۋدىڭ جەتەكشىسى توني ۆۋدس: «ونەر ءبىزدى تەك رۋحاني تۇرعىدا عانا ەمەس، بيولوگيالىق تۇرعىدان دا تىنىشتاندىرادى. مادەني تاجىريبە اقىل مەن ءتاندى قورعاۋدىڭ تابيعي جولى سانالادى».
بۇل تاجىريبە عىلىمي قاۋىمداستىقتا العاش رەت ونەردىڭ يممۋندىق جانە گورموندىق جۇيەگە اسەرىن دالەلدەپ وتىر. ال Art Fund ۇيىمى زەرتتەۋ ناتيجەلەرى ادامداردى مۋزەيلەر مەن گالەرەيالارعا ءجيى بارۋعا شابىتتاندىرادى دەپ ۇمىتتەنەدى.