ونەربايەۆتىڭ ۇلى بولعانىمىز ءۇشىن قاتتى قىسىم سەزەمىز - مارعۇلان نۇرلان
استانا. KAZINFORM - نۇرلان ونەربايەۆتىڭ ۇلى ءوزىنىڭ داۋىسىن سىنايتىندار ءجيى كەزدەسەتىنىن ايتادى. مارعۇلان نۇرلاننىڭ سوزىنشە، مەملەكەت جانە قوعام قايراتكەرىنىڭ ءىزىن جالعاستىرۋ وڭاي ەمەس.
Jibek Joly تەلەارناسىنىڭ «بۇگىن LIVe» باعدارلاماسىنا نۇرلان ونەربايەۆ پەن ونىڭ ۇلدارى قوناق بولدى. ونەر يەسىنىڭ قوس پەرزەنتى دە ءوزىنىڭ جولىن جالعاستىرىپ ءجۇر ەكەن.
- مەن سوناۋ 1978 -جىلى وقۋ ءبىتىرىپ، ماماندىق تاڭدار كەزىندە مەنىڭ اتا- انام ەشقانداي تالاپ قويماعان. مەن ماماندىعىمدى ءوزىم تاڭدادىم. مەن دە بالالارىما ونداي تالاپ قويعان جوقپىن. اسىرەسە، ماقساتقا. ماقساتتىڭ العاشقى ماماندىعى - ەكونوميست. ودان كەيىن زاڭگەرلىكتى وقىدى. بۇل سالادا جۇمىس تا ىستەدى. ءبىراق بويدا بار قاسيەت ءبارىبىر جاتپايدى ەكەن عوي. بالامدى ءبارىبىر ونەرگە الىپ كەلدى، - دەيدى ستۋديا قوناعى.
ال ەكىنشى ۇلى مارعۇلان نۇرلان 5 جاسىنان باستاپ مۋزىكا سالاسىندا ءبىلىم العان.
- مارعۇلاندى ونەرگە 5 جاسىنان باستاپ باۋلىدىق. 6 جاسىندا الماتىداعى ك. بايسەيىتوۆا اتىنداعى ارنايى مەكتەپ-ينتەرناتىنا وقۋعا بەردىك. 6-سىنىبىندا استاناعا اۋىسىپ كەلىپ، وسى جەردە شابىتتىڭ جانىنداعى مەكتەپتى ءبىتىردى. كەيىن كوللەدجىن، سوسىن ۋنيۆەرسيتەتىن ءبىتىردى. 18 جىل پيانيست رەتىندە وقىعان ماماندىعىنىڭ بۇگىن جەمىسىن كورىپ، قازىر شاكىرت تاربيەلەپ، ساباق بەرىپ ءجۇر، - دەيدى نۇرلان ونەربايەۆ.
مارعۇلان نۇرلان مەملەكەت جانە قوعام قايراتكەرىنىڭ ءىزىن جالعاۋ ۇلكەن جاۋاپكەرشىلىك ەكەنىن جەتكىزدى.
- نۇرلان ونەربايەۆتىڭ ۇلى بولعانىمىز ءۇشىن قاتتى قىسىم سەزەمىز. ءبىزدى اكەمىزبەن سالىستىرادى. «سەنىڭ داۋىسىڭ اكەڭدىكىندەي ەمەس» دەپ ايتىپ جاتادى. ەگەر ونەرلى ەمەس وتباسىدان ءارتىس شىعار بولسا، ولارعا جەڭىلىرەك. ال كوپشىلىك بىزدەن كوپ ءۇمىت كۇتەدى. ءبىز دە سوعان ساي بولۋىمىز كەرەك. سول ءۇشىن كوپ ءارتىستىڭ بالالارى ونەر جولىن قۋمايدى دەپ ويلايمىن، - دەيدى ستۋديا قوناعى.
ەكونوميكا مەن زاڭگەرلىك سالالاردا كاسىبي ءبىلىم العان ماقسات ونەرباي بۇگىندە ونەر جولىندا ەڭبەك ەتىپ ءجۇر.
- ءبىزدىڭ مىناداي ءبىر ۇستانىمىمىز بار: «جاعالاسىپ كەتتى» دەگەننەن گورى، «جالعاستىرىپ كەتتى» دەگەندى ەستىسەك دۇرىس بولار ەدى دەپ ويلايمىز، - دەپ تۇيىندەدى ءانشىنىڭ ۇلى.