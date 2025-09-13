ونەر تاريحىنداعى باستى جاڭالىق: پاريجدە رۋبەنستىڭ جوعالعان كارتيناسى 411 جىلدان كەيىن تابىلدى
پاريجدەگى جەكە مەنشىك جەكەجايدان اتاقتى سۋرەتشى پيتەر پاۋل رۋبەنستىڭ كارتيناسى تابىلدى. 1613 -جىلى سالىنعان بۇل تۋىندى سول جىلى-اق جوعالىپ كەتكەن جانە 411 جىلدان كەيىن عانا، 2024 -جىلعى قىركۇيەكتە، التىنشى وكرۋگتەگى عيماراتتى تۇگەندەۋ بارىسىندا انىقتالدى، دەپ حابارلايدى turkystan.kz.
اۋكسيون ءۇيىنىڭ پرەزيدەنتى جان-پەر وسەنا بۇل جاڭالىقتى «ونەر تاريحىنداعى باستى جاڭالىق» دەپ اتاپ، كارتينانىڭ رۋبەنستىڭ شىعارماشىلىق قۋاتىنىڭ شارىقتاۋ شەگىندە جازىلعانىن ايتتى. وندا ايقىشقا شەگەلەنگەن عايسا بەينەسى قارا بۇلتتى اسپان اياسىندا بەينەلەنگەن، ال ارتقى فوندا يەرۋساليم كورىنىس تاپقان. ولشەمى 105,5×72,5 س م بولاتىن كەنەپ جاقسى ساقتالعان جانە جەكە كوللەكتسيونەرگە ارنالىپ جاسالعانى انىقتالعان.
كارتينانىڭ ءتۇپنۇسقالىعىن انتۆەرپەندەگى Rubenianum ۇيىمىنىڭ پرەزيدەنتى، XV- XVI عاسىرداعى نەمىس، فلاماند جانە گوللاند ونەرى بويىنشا مامان پروفەسسور نيلس بيۋتتنەر راستادى. ساراپتاما بارىسىندا رەنتگەندىك زەرتتەۋ مەن پيگمەنتتەردى تالداۋ جۇرگىزىلگەن. سونداي-اق ونىڭ شىعۋ تەگى انىقتالدى: XIX عاسىردا كارتينا فرانسۋز سۋرەتشىسى ۋيليام بۋگروعا تيەسىلى بولعان، كەيىن پاريجدەگى وسى جەكەجاي يەلەرىنىڭ قولىنا وتكەن.
بۇل شەديەۆر 30-قاراشادا وتەتىن كونە كارتينالار اۋكسيونىندا ساتىلىمعا قويىلىپ، باستى لوتقا اينالماق.