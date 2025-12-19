ونەرگە قايتىپ كەلەتىنىمدى بىلگەن جوقپىن - سىرىم يسابايەۆ
استانا. KAZINFORM - كوپشىلىك كوزىنەن تالاي جىل تاسادا جۇرسە دە، سىرىم يسابايەۆتى تىڭدارماندارى ءاردايىم ەسكە الىپ تۇراتىن. ال جانكۇيەرلەرىنىڭ ساعىنىشىن باسۋ ءۇشىن ساحناعا قايتا ورالعان ءانشى «بۇگىن LIVe» ستۋدياسىنا قوناق بولىپ، جاڭالىقتارىن ءبولىستى.
- العاش رەت ونەر سالاسىنا كەلدىم. ءان ايتتىق. ءبارى ادەمى بولدى. ءبىراق ماماندىق تاڭداعاندا مەن بۋحگالتەرلىك ەسەپ جانە اۋديت دەگەن ماماندىقتى وقىپ بىتىرگەنمىن. ءان ايتىپ، حالىقتىڭ كوڭىلىنەن شىعىپ جاتقاننان كەيىن بۇل سالام قالدى. ءبىراق ونەر جولى اۋىر جول دەپ بەكەر ايتپايدى عوي. اندەر سايابىرسىپ، ستيل وزگەرىپ كەتتى. سول كەزدە مەن وسى ماماندىعىمدى دا قالدىرىپ قويمايىنشى دەدىم. سول بويىنشا جۇمىس ىستەپ، دامىتىپ، كاسىپتى دە قولعا الىپ ىستەدىك، - دەيدى سىرىم يسابايەۆ.
اراعا ءبىرشاما ۋاقىت سالىپ، ءانشىنىڭ ونەرگە قايتا بەت بۇرۋىنا سەپ بولعان - تىڭدارمانداردىڭ ىستىق ىقىلاسى ەكەن.
- مەن تاعدىرعا قاتتى سەنەتىن اداممىن. ونەرگە قايتىپ كەلەتىنىمدى دە بىلگەن جوقپىن. ءبىراق حالىقتىڭ ىستىق ىقىلاسى، ساعىنىشى سەزىلىپ تۇرادى. جۇرگەن جەرىندە «نەگە ءان ايتپاي كەتتىڭ؟ داۋىسىڭ جاقسى ەدى عوي» دەگەن سوزدەر دە ادامدى تەبىرەنتىپ، شابىت بەرەدى. وسى ونەرگە قايتا كەلۋىمنىڭ ءبىر سەبەبى — مەنى تىڭداپ وسكەن قازىرگى جاستار. سولاردىڭ ارقاسى دەپ ايتا الامىن. «جالعىزدىڭ ءۇنى شىقپاس، جاياۋدىڭ شاڭى شىقپاس» دەپ بەكەر ايتىلماعان. سول جىگىتتەر قازىر قاسىمدا جاناشىر بولىپ، كومەكتەسىپ ءجۇر. الداعى جوسپارىم - وزىمە ۇجىم قۇرىپ الۋ. ازىرگە ۇجىمعا 3 جىگىت قوسىلدى. ءبىراق ودان بولەك تە جاناشىر باۋىرلارىم بار. سولاردىڭ ءبارى باعىت- باعدار بەرىپ جاتىر، - دەيدى ونەرپاز.
ستۋديا قوناعى جاقىندا حيتكە اينالعان «سول ءبىر سەزىم» ءانىنىڭ قالاي تۋعانىن ايتىپ بەردى.
- تاعدىر دەگەننەن شىعادى، «سول ءبىر سەزىم» دەگەن ءان ويلاماعان جەردەن كەلدى. كوۆەر جازىپ جۇرگەن كەزدە شىمكەنت قالاسىندا توي-تومالاققا قاتىسىپ جۇردىك. سول جەردە نۇربول دەگەن جاس اسابا مەنىڭ ءنومىرىمدى جازىپ الىپ، كەيىن 3-4 ءاندى جىبەرىپتى. تىڭداسام، ماعىناسى، ايتىلۋ ىرعاعى وزىمە كەلەتىندەي بولىپ سەزىلدى. سول ءاندى ساتىپ الىپ، ورىنداپ شىقسام، 1 اپتادا حالىقتى ەلەڭ ەتكىزىپ، كوڭىلىنەن شىعا باستادى. كەيىن سول ءاننىڭ اۆتورى ءنۇرسات ماعان حابارلاسىپ: «ءوز ءانىم مۇنشالىقتى جاقسى شىقتى دەپ ويلامادىم. وسى ءاننىڭ جاتقانىنا 1,5 جىل بولدى. ءتۇرلى اسابالارعا ۇسىنىپ، وسىنى انشىلەرگە بەرشى دەپ ايتىپ ءجۇردىم. قانشا ادام تىڭدادى. ءبىراق وسى ءان ءسىزدى كۇتىپ جاتقانداي بولدى عوي» دەدى. ء بىراق ءاندى دە بىز وزىمىزگە العاننان كەيىن وڭدەيمىز. ءوزىمىزدىڭ داۋىسىمىزعا كەلتىرەمىز. حالىقتىڭ ەسىندە قالاتىنداي تۇستارىن قوسامىز. ءبارى وزىنەن ءوزى شىعىپ جاتقان دۇنيە ەمەس. ءبارى - ەڭبەك. حالىق ءبىزدى سونشا ساعىنىپ، جاقسى كورگەننەن كەيىن، ءبىز دە سوعان جاۋاپ رەتىندە قولدان كەلگەنشە جاقسى انمەن قۋانتۋعا تىرىسامىز، - دەيدى ول.