ونلاين كرەديت الۋدىڭ جاڭا ءتارتىبى بەكىتىلدى
استانا. KAZINFORM - ەندى بانك پەن ميكروقارجى ۇيىمدارىنان ونلاين كرەديت الۋ ءۇشىن بيومەتريالىق تەكسەرۋدەن ءوتۋ مىندەتتى. بۇل تۋرالى Jibek joly تەلەارناسىنىڭ جاڭالىقتار قىزمەتىندە ايتتى.
جۇيە ادامنىڭ «ءتىرى» ەكەنىن انىقتاۋ ءۇشىن «باسىڭدى بۇر»، «كوزىڭدى جىپىلىقتات» دەگەن سياقتى بىرنەشە تاپسىرما بەرەدى. ەگەر تەكسەرىس ءۇش رەتتەن وتپەسە، كرەديت بەرىلمەيدى. تەكسەرۋ كەزىندە الىنعان بەينە مەملەكەتتىك دەرەكقورداعى نەمەسە ارنايى بازاعا ەنگىزىلگەن سۋرەتپەن سالىستىرىلادى.
وسىلايشا بوتەن ادامنىڭ فوتوسىن نەمەسە ۆيدەوسىن پايدالانۋ مۇمكىندىگى شەكتەلمەك.
بيومەتريالىق تەكسەرىستىڭ ناتيجەسى ەلەكتروندى تۇردە تىركەلىپ، بانك نەمەسە ميكروقارجى ۇيىمىندا ساقتالادى.
بارلىق مالىمەت قاۋىپسىز جۇيە ارقىلى وڭدەلەدى. جاڭا ەرەجەلەر 10 كۇننىڭ ىشىندە كۇشىنە ەنەدى.
ايتا كەتەلىك مەرزىمدى اسكەري قىزمەتتەگى ازاماتتار ەندى كرەديت الا المايدى.