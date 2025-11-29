گونكونگتاعى ءورت وقيعاسىنا قاتىستى سەگىز ادام تۇتقىنعا الىندى
استانا. KAZINFORM - گونكونگتىڭ سىبايلاس جەمقورلىققا قارسى تاۋەلسىز كوميسسياسى 28-قاراشادا تۇرعىن ءۇي كەشەنىندەگى ورتكە قاتىستى تەرگەۋ اياسىندا سەگىز ادامدى تۇتقىنداعانىن حابارلادى، دەپ جازادى ت ا س س.
South China Morning Post (SCMP) گازەتىنىڭ مالىمەتتەرى بويىنشا، تاڭەرتەڭ Will Power Architects كومپانياسىنىڭ ەكى ديرەكتورى تۇتقىندالدى. ولار ءورت شىققان Wang Fuk Court كەشەنىندە جۇرگىزىلگەن جۇمىستاردى باقىلاعان.
كەيىننەن تاعى التى ادام قۇرىقتالدى، ونىڭ ىشىندە قۇرىلىس سورەلەرىن ورناتۋمەن اينالىسقان سۋبپودريادتىق كومپانيانىڭ ەكى يەسى بار. سونداي-اق، كوميسسيا قىزمەتكەرلەرى 13 كەڭسەدە، ونىڭ ىشىندە كونسالتينگتىك كومپانيا مەن سۋبپودريادتىق ۇيىمنىڭ كەڭسەلەرىندە ءتىنتۋ جۇرگىزىپ، تەحنيكالىق قۇجاتتار مەن بانكتىك انىقتامالاردى تاركىلەگەن.
27-قاراشادا Prestige Construction Engineering Co Limited قۇرىلىس كومپانياسىنىڭ ءۇش قىزمەتكەرى ۇستالدى، ولار ءورت شىققان كەشەندە جوندەۋ جۇمىستارىن جۇرگىزگەن.
كومپانيانىڭ ەكى ديرەكتورى مەن ينجەنەر- كونسۋلتانتى ءورتتىڭ سالدارىنان ادامداردىڭ ولىمىنە اكەپ سوققان ءىس-ارەكەتتەرى ءۇشىن ابايسىزدا كىسى ءولتىرۋ قىلمىسىمەن ايىپتالىپ وتىر. تەرگەۋ مالىمەتتەرى بويىنشا، الدىن الا تەرگەۋ قورىتىندىلارى ءورت كەزىندە جۇرگىزىلگەن جوندەۋ جۇمىستارى ءۇشىن قولدانىلعان قورعانىش تورلارى، برەزەنتتەر مەن پلاستيكالىق پلەنكالار ءورت قاۋىپسىزدىگى تالاپتارىنا سايكەس بولماۋى مۇمكىن ەكەنىن كورسەتتى.
Wang Fuk Court كەشەنىندەگى ءورت گونكونگ تاريحىنداعى ەڭ ءىرى اپات بولىپ، 128 ادامنىڭ ءومىرىن جالمادى. بۇعان دەيىن ەڭ كوپ ادام قۇربان بولعان ءورت 1996-جىلى Garley Building كەشەنىندە بولعان ەدى، وندا 41 ادام قازا تاۋىپ، 81 ادام جاراقات العان. ال گونكونگتىڭ تاريحىنداعى ەڭ ۇلكەن اپات 1918-جىلى 27-اقپاندا بولعان. سول كەزدە حەپپي-ۆەللي يپپودرومىندا ۋاقىتشا تريبۋنا قۇلاپ، ءورت شىققاننان كەيىن 600 دەن استام ادام قازا تاپقان.
بۇعان دەيىن قازاقستان پرەزيدەنتى قاسىم-جومارت توقايەۆ گونكونگتاعى ورتكە بايلانىستى قىتاي پرەزيدەنتى شي جينپيڭگە كوڭىل ايتقان ەدى.