گونكونگتاعى ءورت: قازا تاپقاندار سانى 55 كە جەتتى
استانا. KAZINFORM - گونكونگ اكىمشىلىگىنىڭ باسشىسى دجون لي قۇرىلىس جۇرگىزىلىپ جاتقان بارلىق تۇرعىن ءۇي كەشەنىن تەكسەرۋدى بۇيىردى. بيلىك تاي پو اۋدانىنداعى 55 ادامنىڭ ءومىرىن قيعان جويقىن ورتكە قاتىستى قىلمىستىق تەرگەۋدى باستادى، دەپ حابارلايدى SCMP.
جەتى عيمارات كەشەنىنىڭ ىشىندە قالىپ قويعان 62 ادام ءالى كۇنگە شىعارىلمادى. اۋرۋحانالاردا 76 زارداپ شەككەن ادام بار، ولاردىڭ 15 ءىنىڭ جاعدايى وتە اۋىر. تاعى 28 ادامنىڭ جاعدايى ورتاشا دەپ باعالاندى. ىزدەۋ جانە قۇتقارۋ جۇمىستارى جالعاسىپ جاتىر.
الدىن الا تەرگەۋ مالىمەتتەرى بويىنشا ينسپەكتورلار ءار قاباتتان ليفت شاحتالارىن بەكىتۋ ءۇشىن قولدانىلعان جانعىش پوليستيرول كوبىكتەرىن تاپتى. بيلىكتىڭ حابارلاۋىنشا، بۇل عيماراتتارعا ءورتتىڭ تەز تاراۋىنا سەبەپ بولعان. سونىمەن قاتار، عيماراتتاردىڭ سىرتقى جاعىندا پايدالانىلاتىن تورلار مەن قورعانىس جابىندارى ءورت كودتارىنا سايكەس كەلمەگەن.
عيماراتتاردىڭ جوندەۋ جۇمىستارىنا جاۋاپتى مەردىگەر ۇيىمنىڭ ەكى ديرەكتورى مەن كەڭەسشىسىن قوسا العاندا، ءۇش ادام ادام ءولتىردى دەگەن كۇدىكپەن قاماۋعا الىندى.
ولار قۇرىلىس تورلارى ءۇشىن ستاندارتقا سايكەس كەلمەيتىن ماتەريالداردى پايدالاندى، سونداي-اق تەرەزەلەردى پوليستيرول كوبىكپەن تىعىزدادى دەپ ايىپتالدى.
تەرگەۋشىلەردىڭ ايتۋىنشا، بۇل ءورتتىڭ تەز تارالۋىنا اكەلىپ، سالدارىنان بىرنەشە ادام قازا تاپتى.
بۇعان دەيىن ءبىز شي جينپيڭ گونكونگتاعى ورتكە بايلانىستى كوڭىل ايتقانىن حابارلاعان ەدىك.