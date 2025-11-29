گونكونگتاعى ءورت: قالادا ءۇش كۇندىك ازا تۇتۋ جاريالاندى
استانا. KAZINFORM - گونكونگ بيلىگى تاي پو تۇرعىن ءۇي كەشەنىندە بولعان جويقىن ءورتتىڭ قۇرباندارىن ەسكە الۋ ماقساتىندا سەنبىدەن باستاپ قالادا ءۇش كۇندىك ازا تۇتۋ جاريالاناتىنىن مالىمدەدى، دەپ حابارلايدى SCMP.
بارلىق مەملەكەتتىك عيماراتتاردا قىتايدىڭ مەملەكەتتىك تۋى مەن گونكونگ تۋى دۇيسەنبىگە دەيىن تومەن تۇسىرىلەدى، ال رەسمي ءىس-شارالار توقتاتىلادى نەمەسە كەيىنگە قالدىرىلادى. قالا تۇرعىندارى 18 اۋداندا ورنالاسقان ارنايى كىتاپتارعا 9:00-21:00 ارالىعىندا ءوز كوڭىل ايتۋلارىن جازىپ قالدىرا الادى.
قاۋىپسىزدىك جونىندەگى حاتشى كريس تان پين كىڭنىڭ سوڭعى دەرەكتەرىنە سايكەس، ءورت 128 ادامنىڭ ءومىرىن الىپ كەتتى، شامامەن 200 ادام ءالى دە تابىلار ەمەس. جەتى كۆارتالدى شارپىعان جالىن 43 ساعات بويى سوندىرىلگەن. قازا تاپقانداردىڭ 39 ىنىڭ كىم ەكەنى انىقتالدى، ال قالعان دەنەلەر قاتتى كۇيىپ كەتكەندىكتەن، سايكەستەندىرۋ جۇمىستارى ءالى ءجۇرىپ جاتىر.
بيلىك زارداپ شەككەندەرگە كورسەتىلەتىن قارجىلاي كومەكتى دە كۇشەيتتى: ءاربىر قازا تاپقان ادامنىڭ وتباسى 200 مىڭ گونكونگ دوللارىن الادى، ال 50 مىڭ گونكونگ دوللار كولەمىندەگى قوسىمشا تولەمدەر كەلەسى اپتادان باستاپ بەرىلە باستايدى. مەملەكەت كرەماتسيا مەن جەرلەۋ شىعىندارىن ءوز موينىنا الادى، ال تازالىق دەپارتامەنتى كرەماتسيا ورىندارى مەن كولۋمبارييلەردى ۇيىمداستىرادى.
جەرگىلىكتى تۇرعىندار دا قايعىلى وقيعادان كەيىن قالپىنا كەلتىرۋ جۇمىستارىنا بەلسەندى اتسالىسىپ جاتىر، ال بيلىك ءورتتىڭ سەبەپتەرىن انىقتاۋ بويىنشا تەرگەۋدى قولعا الدى. قازىرگى تاڭدا 11 ادام قاماۋعا الىنعان.
سەنبى كۇنى ساعات 08:00 دە قالا باسشىسى دجون لي كا-چيۋ مينيسترلەر كابينەتىمەن بىرگە قازا تاپقانداردى ەسكە الىپ، ءۇش مينۋت ۇنسىزدىك جاريالايدى.
بۇعان دەيىن گونكونگتاعى سوڭعى جەتپىس جىل ىشىندەگى ەڭ ءىرى ءورتتىڭ اۋىزدىقتالعانى حابارلانعان بولاتىن.
ەسكە سالا كەتسەك، Wang Fuk Court تۇرعىن ءۇي كەشەنىندەگى ءورت قالا تاريحىنداعى تۇرعىن ءۇي عيماراتىندا بولعان ەڭ قايعىلى جاعداي بولدى. جالىن ارلەۋ جوندەۋ جۇمىستارىن جۇرگىزۋ ءۇشىن ورناتىلعان بامبۋكتان جاسالعان قۇرىلىس ماتەريالدارى ارقىلى تارالعان. كەشەندە ەكى مىڭعا جۋىق پاتەر ورنالاسقان، شامامەن ءتورت مىڭ ادام تۇرعان. گونكونگتاعى بۇل تراگەدياعا قۇرىلىس پانەلدەرىنىڭ ۇستىنە تاستالعان تەمەكى شوعى سەبەپ بولۋى مۇمكىن دەگەن بولجام بار.
ق ح ر ءتوراعاسى شي جينپيڭ قازا تاپقاندار مەن زارداپ شەككەندەردىڭ وتباسىلارىنا قايعىرىپ، كوڭىل ايتتى.
قازاقستان پرەزيدەنتى قاسىم-جومارت توقايەۆ تا شي جينپيڭگە كوڭىل ايتۋ جەدەلحاتىن جولدادى.