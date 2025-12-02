گونكونگتاعى الاپات ءورت: 13 ادام قاماۋعا الىندى
استانا. KAZINFORM - گونكونگ پوليتسياسى Wang Fuk Court تۇرعىن ءۇي كەشەنىندە بولعان ءىرى ورتتەن كەيىن قاستاندىقپەن ءولتىردى دەگەن كۇدىككە ىلىنگەن 13 ادامدى تۇتقىندادى، دەپ حابارلايدى شينحۋا اقپارات اگەنتتىگى.
كەشەننەن الىنعان جيىرما قۇرىلىس تورى ۇلگىلەرىنىڭ جەتەۋى ورتكە توزىمدىلىك ستاندارتتارىنا سايكەس كەلمەدى. الدىن الا زەرتتەۋ قورىتىندىلارى بۇل تور بەتتەرىنىڭ تەز تۇتاناتىن پوليۋرەتاندى كوبىكپەن بىرگە ءورتتىڭ تەز تارالۋىنا سەبەپ بولۋى مۇمكىن ەكەنىن كورسەتىپ وتىر.
گونكونگ اكىمشىلىگىنىڭ باسشىسى دجون لي سەيسەنبى كۇنى سۋديا باسقاراتىن تاۋەلسىز كوميسسيا قۇرىلىپ، جان-جاقتى تەرگەۋ جۇرگىزىپ، وعان قاتىسى بار بارلىق ادامداردىڭ جاۋاپكەرشىلىگىن انىقتايتىنىن مالىمدەدى.
ونىڭ ايتۋىنشا، ورتتە 150 دەن استام ادام قازا تاۋىپ، تاعى 79 ادام جاراقات العان. پوليتسيا ءىز-ءتۇزسىز جوعالعان 30 عا جۋىق ادامدى ءالى كۇنگە دەيىن ىزدەستىرىپ وتىر.
بۇعان دەيىن گونكونگتا سوڭعى جەتپىس جىلداعى ەڭ ءىرى ءورت وقشاۋلانعانىن جازعان بولاتىنبىز.
الدىن الا بولجام بويىنشا، گونكونگتاعى تۇرعىن ءۇي كەشەنىندەگى اپاتقا بامبۋكتان جاسالعان قۇرىلىس باعانالارىنا تاستالعان شىلىم سەبەپ بولۋى مۇمكىن.
سونداي-اق گونكونگ پوليتسياسى 26-قاراشادا تاي پو تۇرعىن ءۇي كەشەنىندە بولعان ءىرى ءورت كەزىندە حابار-وشارسىز جوعالدى دەپ سانالعان تىزىمىندەگى 159 ادامنىڭ قاۋىپسىزدىگىن راستاعانىن جازدىق.