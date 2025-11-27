گونكونگتا تۇرعىن ءۇي كەشەنىندەگى ورتتەن قازا تاپقاندار سانى 36 عا جەتتى
استانا. KAZINFORM - گونكونگتاعى تۇرعىن ءۇي كەشەنىندە بولعان ورتتەن كەم دەگەندە 36 ادام قازا تاۋىپ، 270 تەن استام ادام حابار- وشارسىز كەتتى، دەپ حابارلايدى ت ا س س.
South China Morning Post گازەتى حابارلاعانداي، 29 ادام اۋرۋحاناعا جاتقىزىلعان، ولاردىڭ جەتىۋى اۋىر جاعدايدا. گونكونگ بيلىگى ءورتتىڭ تەز تارالۋىن «قالىپتان تىس» دەپ اتاپ، ونىڭ سەبەبىن انىقتاۋ ءۇشىن قىلمىستىق تەرگەۋ جۇرگىزەتىنىن ۋادە ەتتى.
قىتاي حالىق رەسپۋبليكاسىنىڭ گونكونگ (شياڭگاڭ) ارنايى اكىمشىلىك ايماعىنىڭ اكىمشىلىگىنىڭ (ۇكىمەتىنىڭ) باسشىسى دجون لي (لي جياچاۋ) 7 - جەلتوقسانعا جوسپارلانعان جەرگىلىكتى سايلاۋعا قاتىستى قىزمەتتەر ۋاقىتشا توقتاتىلعانىن حابارلادى. ول اكىمشىلىك اپاتقا بايلانىستى سايلاۋدى كەيىنگە شەگەرۋ ماسەلەسىن قاراستىرىپ جاتقانىن اتاپ ءوتتى.
ءورت تاي پو اۋدانىنداعى «ۆان فۋك كورت» تۇرعىن ءۇي كەشەنىندەگى بيىك عيماراتتاردى شارپىعان. كورشى عيماراتتاردا كوسمەتيكالىق جوندەۋ جۇمىستارىن جۇرگىزۋ ءۇشىن ورناتىلعان بامبۋك قالقاندارى ارقىلى ءورت جىلدام تارالعان. كەشەندە شامامەن 2 مىڭ پاتەر بار جانە وندا 4 مىڭداي ادام تۇرادى.
سوڭعى رەت گونكونگتا بەسىنشى دەڭگەيدەگى ءورت 2008 -جىلى تىركەلگەن بولاتىن. سول كەزدە تۇنگى كلۋبتا بولعان ورتتەن ءتورت ادام قازا تاۋىپ، 55 ادام جاراقات العان ەدى.
ەسكە سالساق، بۇدان بۇرىن 13 ادام قازا تاۋىپ، 16 ادام اۋىر جاراقاتتار مەن كۇيىك العانى حابارلانعان ەدى. گونكونگتاعى تۇرعىن ءۇي كەشەنىندە تۇتانعان ورتپەن كۇرەسۋ ءۇشىن 767 ءورت ءسوندىرۋشى، 400 پوليتسيا قىزمەتكەرى، 128 ءورت تەحنيكاسى جانە 57 جەدەل جاردەم كولىگى جۇمىلدىرىلدى.