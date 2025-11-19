گونكونگ تۇماۋى نەمەسە H3N2: بۇل ۆيرۋستى ينفەكسيا نەسىمەن قاۋىپتى
استانا. قازاقپارات - گونكونگ تۇماۋى نەمەسە H3N2 تۋرالى نە بىلەمىز، ودان ساقتانۋ جولى قانداي. Sputnik قازاقستان ءتىلشىسى مامان كەڭەسىن تىڭداپ كوردى.
«ساقتانعاندى قۇداي دا ساقتايدى»، ال ءسىز قانشالىقتى وزىڭىزگە كۇتىم جاساپ، اياق استى جۇعاتىن جۇقپالى ۆيرۋستان ساقتانىپ ءجۇرسىز؟ قازاقستاننىڭ بىرنەشە ايماعى جوتەل، دەنە قىزۋى، جۇرەك اينۋ سياقتى تۇسىنىكسىز سيمپتومنان زارداپ شەگىپ جاتىر. اۋزى كۇيگەن، ۇرلەپ ىشەدىنىڭ كەرى - كوۆيدتەن مەزى بولعان حالىق ءار نارسەگە ۇركە قارايدى. قازىر ەل اراسىندا گونكونگ نەمەسە H3N2 تۇماۋى تۋرالى ءجيى ايتىلىپ ءجۇر. قاۋەسەت پە، اقيقات پا؟ راس بولسا بۇل تۇماۋدان ساقتانۋ جولى قانداي، مامان كەڭەسىن تىڭداپ كورەلىك.
«گونكونگ» نەمەسە H3N2 تۇماۋىنا ۇركە قاراۋدىڭ قاجەتى جوق
قازاقستان دەنساۋلىق ساقتاۋ مينيسترلىگى سانيتارلىق-ەپيدەميولوگيالىق باقىلاۋ كوميتەتىنىڭ باسقارما باسشىسى جاسۇلان الپىسبايەۆ «گونكونگ» نەمەسە H3N2 تۇماۋىنىڭ بارىن راستادى. دەسە دە بۇل تۇماۋعا ۇركە قاراۋدىڭ قاجەتى جوق، دەيدى ول.
«جالپى تۇماۋدىڭ ا جانە ب ءتيپى دەپ بولىنەدى. گونكونگ تۇماۋى ا تيپىنە جاتادى. بۇل تۇماۋدىڭ باسقا تۇماۋمەن سيمپومدارى ءبىر. ءبىراق اۋىرعان ادامعا گونكونگ تۇماۋى قاتتى اسەر ەتەدى. نەگىزى گونكونگ تۇماۋى جاقىندا پايدا بولعان نەمەسە تىڭ ۆيرۋس ەمەس. 1968 -جىلى گونكونگ قالاسىندا وسى تۇماۋ پايدا بولعاندا سولاي اتالىپ كەتكەن. ال مەديتسينالىق تەرمينى H3N2»، - دەيدى جاسۇلان الپىسبايەۆ.
گونكونگ تۇماۋىنىڭ سيمپتومدارى: دەنە قىزۋى جوعارىلاپ، ول كۇي بىرنەشە كۇنگە سوزىلادى. جوتەل قىسىپ، بۇلشىق ەتتەرى قۇرىسادى. بۇل تۇماۋدىڭ ەرەكشەلىگى دەنە قىزۋىنىڭ 38 گرادۋسقا دەيىن بىرنەشە كۇن قايتالانۋى.
بۇل تۇماۋدان اسىرەسە كىمدەر ساقتانۋى كەرەك
بۇل تۇماۋ اسىرەسە جۇكتى انالارعا، ەگدە جاستاعى كىسىلەرگە جانە 2-5 جاس ارالىعىنداعى بالالارعا قيىنعا سوعىپ جاتىر. وسى ساناتتا ازاماتتار بارىنشا ساقتانۋ كەرەك.
«سوزىلمالى اۋرۋلارى بار ادامدارعا كۇردەلى ءتيىپ، قيىنعا سوعۋى مۇمكىن. اسقىنىپ كەتۋ قاۋپى دە بار. قازان ايى مەن كەلەسى جىلدىڭ ءساۋىر ايىنا دەيىن ادامدار كوپ شوعىرلاناتىن جەرگە بارۋدىڭ قاجەتى جوق. بارىنشا مۇنداي ورىنداردان ساقتانۋ كەرەك، ەگەر بارعان جاعدايدا تەك بەتپەردەمەن ءجۇرۋ كەرەك»، - دەيدى باسقارما باسشىسى.
بىردەن دارىگەرگە جۇگىنىڭىز
ءۇيىڭىزدى ىلعالداندىرىپ، ءجيى تازالاپ تۇرۋ كەرەك. ويتكەنى، %60 جاعدايدا جۇقپالى ۆيرۋستان ساقتانۋدى جولى وسى.
«انتيسەپتيكتەردى ءجيى پايدالانىڭىز. تاماق تانۋعا دا جاقسى كوڭىل ءبولىڭىز، قايناعان سۋدى ءجيى ءىشىڭىز. سپورتپەن اينالىسۋ دا ارتىق ەتپەيدى. س ۆيتامينى سياقتى دارۋمەندەردى پايدالانىڭىز. قوعامدا بيوبەلسەندى قوسپالار دەپ جاتادى، ولاردى پايدالانباس بۇرىن مىندەتتى تۇردە دارىگەر كەڭەسىنە جۇگىنىڭىز. ءوز بەتتەرىڭىزبەن ەشقاشان ءدارى، بەلسەندى قوسپالاردى قابىلداماڭىز»، - دەيدى الپىسبايەۆ.
جوعارىدا ايتىلعان سيمپتومدار سىزدە بولسا، بىردەن دارىگەرگە جۇگىنىڭىز. بۇگىنگى تاڭدا بارلىق مەديتسينالىق مەكەمە جانىنان ارنايى فيلتر ورناتىلعان.
اسقىنىپ كەتۋ قاۋپى جوعارى
«قازىرگى ۋاقىتتا مەديتسينالىق قىزمەتكەرلەرگە دە بەتپەردەسىز جۇرمەۋ تۋرالى تاپسىرما بەرىلدى. ويتكەنى اۋۋحانادا جۇقتىرىپ الۋ قاۋپى جوعارى. تۇماۋدى دەر كەزىندە ەمدەمەسە، وكپە قابىنىپ، برونحيتكە شالدىقتىرادى. جاسى الپىستان اسقان، جۇرەك- قان تامىرلارى اۋرۋلارى، وكپە قابىنۋلارى بار ازاماتتار تۇماۋدى جۇقتىرسا، وتە قيىن بولادى»، - دەيدى سانيتارلىق-ەپيدەميولوگيالىق باقىلاۋ كوميتەتىنىڭ باسقارما باسشىسى جاسۇلان الپىسبايەۆ.
قازاقستاندا گونكونگ تۇماۋىن جۇقتىرعاندار قانشا
تۇماۋدان بيىل ءولىم-ءجىتىم بولماعان، دەيدى باسقارما باسشىسى. ەپيدەميالىق كەزەڭ باستالعالى گونكونگ تۇماۋىنىڭ 587 جاعدايى تىركەلگەن.
«بىزدە جەكەمەنشىك بولسىن، مەملەكەتتىك مەكەمەلەردە بولسىن، ۇيىنە دارىگەر شاقىرتقان جاعدايلار بولسىن، سانيتاردىق-ەپيدەميولوگيالىق باقىلاۋ ورگاندارىنا ەسەپ بەرىلىپ وتىرادى»، - دەيدى جاسۇلان الپىسبايەۆ.