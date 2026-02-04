ونكولوگ مامان قاتەرلى ىسىكتىڭ الدىن الۋ جولدارىن اتادى
استانا. قازاقپارات - جىل سايىن 4-اقپاندا دۇنيەجۇزىلىك قاتەرلى ىسىككە قارسى كۇرەس كۇنى اتاپ وتىلەدى. وسى ورايدا ۇلتتىق عىلىمي ونكولوگيا ورتالىعىنىڭ بولىمشە مەڭگەرۋشىسى نۇربول ەلەمەسوۆ ەلىمىزدەگى ونكولوگيالىق احۋال مەن سكرينينگتىڭ ماڭىزى تۋرالى ايتىپ بەردى.
- قاتەرلى ىسىكتىڭ الدىن الۋعا بولادى. ەگەر اۋرۋ باستاپقى 1-2 ساتىسىندا انىقتالسا، ناۋقاستىڭ 95-100 پايىزعا دەيىن تولىق جازىلىپ كەتۋ مۇمكىندىگى بار. قازىرگى مەديتسينادا «بۇل ەمدەلمەيتىن اۋرۋ» دەگەن تۇسىنىك جوق. تەك ۋاقىتىلى تەكسەرىلۋ قاجەت، - دەيدى نۇربول ەلەمەسوۆ Jibek Joly تەلەارناسىنىڭ Bugin LIVE باعدارلاماسىندا.
دارىگەردىڭ سوزىنە قاراعاندا، قازاقستاندا ونكولوگيالىق اۋرۋلاردى انىقتاۋ مەن ەمدەۋ – م ءا م س جۇيەسىندەگى مارتەبەسىنە قاراماستان، بارلىق ازامات ءۇشىن تەگىن. قازىرگى تاڭدا مىناداي نەگىزگى سكرينينگ تۇرلەرى جۇرگىزىلەدى:
ءسۇت بەزى قاتەرلى ىسىگى: 40-70 جاس ارالىعىنداعى ايەلدەر 2 جىلدا ءبىر رەت مامموگرافيادان ءوتۋى ءتيىس.
جاتىر موينى قاتەرلى ىسىگى: 30-70 جاس ارالىعىنداعى ايەلدەرگە پاپ-تەست (مازوك) جاسالادى.
ىشەك قاتەرلى ىسىگى: گەماكۋلت تەست ارقىلى ۇلكەن دارەتتەگى قان بەلگىلەرى انىقتالىپ، قاجەت بولسا كولونوسكوپياعا جىبەرىلەدى.
ماماننىڭ ايتۋىنشا، ىشكى مۇشەلەردىڭ (اسقازان، ۇيقى بەزى) ىسىگى كوبىنە كەش انىقتالادى. بۇعان ادامداردىڭ «مازالاماسا، دارىگەرگە بارمايمىن» دەگەن سالعىرتتىعى سەبەپ.
- كەيبىر ناۋقاستار ءوز تاجىريبەمدە 35 جىل بويى اسقازانىن تەكسەرتپەگەنىن ايتادى. ىسىك بىرنەشە ايدىڭ ىشىندە قارقىندى دامىپ، اس قورىتۋ جۇيەسىن ىستەن شىعارۋى مۇمكىن. سوندىقتان اۋىرسىنۋدى كۇتپەي، جىل سايىن پروفيلاكتيكالىق تەكسەرىستەن (فليۋوروگرافيا، ۋزي) ءوتۋ - ءار ادامنىڭ ءوز دەنساۋلىعى الدىنداعى جاۋاپكەرشىلىگى، - دەپ ەسكەرتتى دارىگەر.
بۇگىندە ۇلتتىق عىلىمي ونكولوگيا ورتالىعىندا حيميالىق، تارگەتتىك جانە يممۋندىق تەراپيامەن قاتار، حيرۋرگيالىق جانە ساۋلەلى ەم جۇرگىزىلەدى. سونداي-اق ورتالىق ازياداعى بىرەگەي ءادىس - پروتوندىق تەراپيا قولدانىسقا ەنگەن.
دارىگەر ەرلەر اراسىندا وكپە وبىرىنىڭ جيى كەزدەسەتىنىن، وعان تەمەكى تارتۋ مەن پسيحوەموتسيالىق جۇكتەمەنىڭ تىكەلەي اسەر ەتەتىنىن اتاپ ءوتتى.
ايتا كەتەيىك، قازاقستاندا 2025-جىلدىڭ قورىتىندىسى بويىنشا 43 مىڭنان استام جاڭا ونكولوگيالىق جاعداي تىركەلگەن. بۇگىندە ەلىمىزدە وسى دەرتپەن ءومىر ءسۇرىپ جاتقاندار سانى 246 مىڭنان استى. ناۋقاستار سانىنىڭ 6,6 پايىزعا ارتۋى دياگنوستيكا ساپاسىنىڭ جاقسارعانىن جانە سكرينينگتىك باعدارلامالاردىڭ اۋقىمى كەڭەيگەنىن كورسەتەدى.