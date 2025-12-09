وندىرىستىك فيلتر شيكىزاتىن ءوزىمىز وندىرۋگە تىرىسىپ جاتىرمىز - «التىن ساپا» جەڭىمپازى
استانا. KAZINFORM - قازاقستان كاسىپكەرلەرى ءۇشىن باستى كاسىبي وقيعا سانالاتىن «التىن ساپا» بايقاۋىندا بيىل «جىلدىڭ ۇزدىك تاۋارى» نوميناتسياسىن «ازيافيلتر» كومپانياسى جەڭىپ الدى.
كومپانيانىڭ جەتەكشىسى ءارى نەگىزىن قالاۋشى ينديرا نۇرلان وندىرىستەگى جەتىستىكتەرى مەن سالاداعى جاڭا ۇردىستەر تۋرالى بايانداپ بەردى.
بيزنەس وكىلىنىڭ ايتۋىنشا، رەسپۋبليكالىق دەڭگەيدەگى ماراپات كومپانيا ءۇشىن تەك كاسىبي باعا ەمەس، ۇجىم جۇمىسىنا بەرىلگەن ۇلكەن قولداۋ.
- ەڭ ءبىرىنشى سەزىم - قۋانىش. ال ەڭ باستىسى - ەڭبەگىمىزدىڭ ەلەنۋى. كوماندانىڭ قۋانىشىن كورگەندە بۇل جەڭىستىڭ ءبىزدىڭ ورتاق جەتىستىك ەكەنى سەزىلەدى، - دەدى ينديرا نۇرلان Jibek Joly تەلەارناسىنداعى «Bugin LIVe» باعدارلاماسىندا سويلەگەن سوزىندە.
كاسىپكەردىڭ ايتۋىنشا، كومپانيا ءۇش جىل قاتارىنان «قازاقستاننىڭ ۇزدىك تاۋارى» بايقاۋىنا قاتىسىپ كەلەدى. وسى ۋاقىت ىشىندە ءوندىرىس وڭىرلىك دەڭگەيدەن اسىپ، بۇگىندە قازاقستاننىڭ بارلىق ايماعىنا شاڭ مەن گاز تازارتۋ، جەلدەتۋ جانە سۇيىقتىقتى ءسۇزۋ جۇيەلەرىنە ارنالعان ونەركاسىپتىك سۇزگىلەردى جەتكىزەدى. تسەمەنت ءوندىرىسى، ەنەرگەتيكا، مەتاللۋرگيا، حيميا جانە تاماق ونەركاسىبى سياقتى سالالاردا كومەگى زور. اقمولا وبلىسى، بۋراباي اۋدانىندا ورنالاسقان زاۋىتتا شامامەن 50 ادام ەڭبەك ەتەدى، ولاردىڭ باسىم بولىگى - جاستار. كاسىپورىن جىلىنا شامامەن 150 مىڭ وندىرىستىك فيلتر شىعارادى جانە ءونىمدى وزبەكستان مەن قىرعىزستانعا ەكسپورتتايدى.
ول وڭىرلىك كەڭەيۋ جوسپارلارىنا توقتالىپ، ءوندىرىس ۆەرتيكالدى ينتەگراتسياعا بەت بۇرعانىن ايتادى. ونىڭ ىشىندە فيلترگە قاجەتتى شيكىزاتتى ءوز ەلىمىزدە جاساۋ مۇمكىندىگىن قاراستىرىپ جاتىر.
- ءبىز ءفيلتردى عانا ەمەس، شيكىزاتقا دەيىنگى كەزەڭدى يگەرۋگە تىرىسۋدامىز. بۇل تەحنولوگيا نەگىزىنەن ەۋروپادا دامىعان، قىتايدا دا بار. الداعى وسىنداي ءوندىرىستى ءوز ەلىمىزدە قالىپتاستىرۋ ويىمىزدا بار، - دەيدى ول.
كاسىپورىن باسشىسى جاستاردى شەتەلدىك كومپانيالاردا تاجىريبەدەن وتكىزۋگە باسىمدىق بەرەتىنىن، ال باستى ماقسات - وتاندىق ءوندىرىستىڭ باسەكەگە قابىلەتىن ارتتىرۋ ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ ۇزدىك كاسىپورىنداردى ءتۇرلى نوميناتسيالار بويىنشا ماراپاتتاعانىن جازعان ەدىك.