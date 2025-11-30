گوندۋراس پرەزيدەنتتىگىنە ۇمىتكەر ترامپتى سايلاۋعا ارالاستى دەپ ايىپتادى
استانا. KAZINFORM - گوندۋراستىڭ بوستاندىق جانە قايتا قۇرۋ باسقارۋشى پارتياسىنان پرەزيدەنتتىككە كانديدات ريكسي مونكادا ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپتى ايىپتادى، دەپ حابارلايدى ت ا س س.
مونكادا دونالد ترامپتىڭ ءوزىنىڭ باسەكەلەستەرىن قولدايتىن سوڭعى مالىمدەمەلەرىن ەلدىڭ ىشكى ىسىنە ارالاسۋ جانە سايلاۋ الدىنداعى تىنىشتىقتى بۇزۋ دەپ سانايتىنىن ايتتى.
- نەگە سايلاۋعا ءۇش كۇن قالعاندا ا ق ش پرەزيدەنتى ەكى پارتيالىق جۇيەنىڭ كانديداتىن جاقتاپ ەكى مالىمدەمە جاساپ وتىر؟ ويتكەنى ول جەڭىلىسكە ۇشىرادى، ونىڭ قۋىرشاق كانديداتتارى ساتسىزدىككە ۇشىرادى. ول جەڭىلىسكە ۇشىراعاندىقتان، ۇنسىزدىكتى بۇزدى، - دەپ جازدى ءوزىنىڭ پارتياسىنىڭ پاراقشاسىندا.
مونكادا ءوزىنىڭ سايلاۋالدى باعدارلاماسى ەكونوميكانى دەموكراتيالاندىرۋعا، سالىق ادىلدىگى تۋرالى زاڭ قابىلداۋعا جانە نەسيە جۇيەسىن جەڭىلدەتۋگە باعىتتالعاندىقتان، ول ۇلكەن قولداۋعا يە ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
بۇعان دەيىن ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ ورتالىق امەريكا ەلىنىڭ تۇرعىندارىن جەكسەنبى كۇنى وتەتىن سايلاۋدا ۇلتتىق پارتيانىڭ كانديداتى ناسري اسفۋراعا داۋىس بەرۋگە شاقىرعان. ترامپ اسفۋرا جەڭىسكە جەتكەن جاعدايدا ۆاشينگتوننىڭ گوندۋراستى تولىق قولدايتىنىنا ۋادە بەردى. سونداي- اق ول اقش- تا ەسىرتكى ساۋداسىمەن اينالىستى دەگەن ايىپپەن 45 جىل جازاسىن وتەپ جاتقان اسفۋرانىڭ پارتيالاس مۇشەسى، گوندۋراستىڭ بۇرىنعى پرەزيدەنتى حۋان ورلاندو ەرناندەستى كەشىرەمىن دەپ ءسوز بەرگەن.
ايتا كەتەيىك، دونالد ترامپ ۆەنەسۋەلا ۇستىنەن اۋە كەڭىستىگىن جاباتىنىن جاريالاعان بولاتىن.