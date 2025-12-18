ونداعان ميلليارد تەڭگە! گولوۆكين مانسابىندا قانشا تابىس تاپقانى بەلگىلى بولدى
استانا. KAZINFORM - اڭىزعا اينالعان قازاقستاندىق بوكسشى گەننادي گولوۆكين ورتا سالماقتاعى ەڭ كوپ تابىس تاپقان بوكسشىلار رەيتينگىن باستادى، - دەپ حابارلايدى Surprisesports.com سايتى.
دەرەككوز مالىمەتىنشە، گولوۆكين كاسىپقوي كارەراسىندا 150 ميلليون ا ق ش دوللار نەمەسە 69,75 ميلليارد تەڭگە تابىس كورگەن. بۇل - ورتا سالماق تاريحىنداعى ابسوليۋت رەكورد.
مەكسيكالىق ساۋل «كانەلو» الۆارەسپەن وتكىزگەن ءۇش جەكپە-جەك GGG- گە جالپى ەسەپتە 82 ميلليون دوللار تابىس الىپ كەلدى:
2017-جىل - العاشقى جەكپە-جەك: 22 ميلليون دوللار (PPV كىرىستەرىن قوسا العاندا)؛
2018-جىل - قارىمتا كەزدەسۋ: 30 ميلليون دوللار؛
2022-جىل - تريلوگيانىڭ سوڭعى ايقاسى: 20 ميلليون دوللار.
ايتا كەتەيىك، 30 ميلليون دوللارلىق گونورار - ورتا سالماقتاعى ەڭ ءىرى تولەم بولىپ سانالادى.
باسقا اڭىزدارمەن سالىستىرۋ
ەكىنشى ورىنعا امەريكالىق اڭىز بەرنارد حوپكينس جايعاستى - ول كاسىپقوي رينگتە 51 جاسقا دەيىن ونەر كورسەتىپ، 60 ميلليون دوللار تابىس تاپقان. ونىڭ وسكار دە لا حويانى جەڭىپ، 10 ميلليون دوللار العان جەكپە-جەگى گولوۆكين داۋىرىنە دەيىنگى ەڭ جوعارى گونورار بولعان.
ۇزدىك ۇشتىكتى وسكار دە لا حويا تۇيىندەدى - «التىن بالا» ورتا سالماقتا 50 ميلليون دوللار كىرىس كورگەن.
بەسىنشى ورىنعا كانەلو الۆارەس ورنالاستى - ول ورتا سالماقتا 40 ميلليون دوللار تابىس تاۋىپ، كەيىن سۋپەرورتا سالماقتا ۇستەمدىك ەتتى. ونىڭ گولوۆكينمەن وتكىزگەن ەكى مەگا جەكپە-جەگى كانەلونى بوكستاعى ەڭ ءىرى قارجىلىق جۇلدىزداردىڭ بىرىنە اينالدىردى.
ورتا سالماقتاعى ەڭ كوپ تابىس تاپقان توپ-10 بوكسشى:
گەننادي گولوۆكين - 150 ميلليون دوللار
بەرنارد حوپكينس - 60 ميلليون
وسكار دە لا حويا - 50 ميلليون
فەليكس ترينيداد - 45 ميلليون
كانەلو الۆارەس - 40 ميلليون
فەليكس شتۋرم - 25 ميلليون
سەرحيو مارتينەس - 18 ميلليون
دجەرمالل چارلو - 12 ميلليون
ەريسلاندي لارا - 8 ميلليون
جانىبەك ءالىمحان ۇلى - 3 ميلليون
گولوۆكيننىڭ كاسىبي جەتىستىكتەرى
گولوۆكين كاسىپقوي رينگتە 42 جەڭىسكە جەتىپ، ونىڭ 37 ءسى نوكاۋتپەن اياقتاعان. ەكى رەت جەڭىلىپ، ءبىر مارتە تەڭ ءتۇستى. ول ورتا سالماقتا ءار ۋاقىتتا WBC، ،WBA، ،IBF جانە IBO نۇسقالارى بويىنشا الەم چەمپيونى اتانعان.
GGG ورتا سالماقتاعى نوكاۋت پايىزى ەڭ جوعارى بوكسشى رەتىندە گيننەستىڭ رەكوردتار كىتابىنا ەندى. سونداي-اق، ول بەرنارد حوپكينستىڭ چەمپيوندىق بەلبەۋدى ءساتتى قورعاۋ رەكوردىن (21 رەت) جاڭارتتى.
2025-جىلى گەننادي گولوۆكين حالىقارالىق بوكس داڭقى زالىنا (IBHOF) ەنگەن العاشقى قازاقستاندىق اتاندى.
قازىر گولوۆكين نەمەن اينالىسادى؟
گولوۆكين كەيىنگى رەت 2022-جىلعى قىركۇيەكتە رينگكە شىعىپ، كانەلومەن بولعان تريلوگيادا تورەشىلەر شەشىمىمەن جەڭىلگەن.
2024-جىلعى اقپاندا ول رەسمي تۇردە قازاقستان ۇلتتىق وليمپيادا كوميتەتىنىڭ پرەزيدەنتى اتاندى. سونىمەن قاتار، گەننادي گولوۆكين World Boxing ۇيىمىنىڭ پرەزيدەنتى قىزمەتىن اتقارىپ وتىر.