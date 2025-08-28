ونداعان اۆتوكولىك ۇتىسىن ويناتقان بلوگەردىڭ ءىسى سوتقا جەتتى
استانا. KAZINFORM - جەلىدە بىرنەشە اۆتوكولىك ۇتىسىن جاريالاعان قازاقستاندىق بلوگەرلەر ەربولات جانابىلوۆ پەن ەلميرا تولەگەنوۆا ارەكەتىن تۋريزم جانە سپورت مينيسترلىگى نازارىنا الدى. بۇل تۋرالى اتالعان ۆەدومستۆونىڭ باسپا ءسوز حاتشىسى بالىم اداميدەنوۆا ءمالىم ەتتى.
- 2025-جىلعى 26-تامىزدا ەربولات جانابىلوۆقا قاتىستى اكىمشىلىك قۇقىق بۇزۋشىلىق تۋرالى كودەكسىنىڭ 445-1-بابىنىڭ 6-بولىگى بويىنشا اكىمشىلىك قۇقىق بۇزۋشىلىق تۋرالى حاتتاما تولتىرىلدى جانە ونىڭ ادۆوكاتىنىڭ ءوتىنىشى بويىنشا ءىس استانا قالاسىنىڭ اكىمشىلىك سوتىنا جولداندى، - دەگەن حابار الدىق.
اكىمشىلىك ءىستى قاراۋ كۇنى مەن ورنىن سوت ايقىندايدى.
- ەلميرا تولەگەنوۆانىڭ «elt6i» اككاۋنتى ارقىلى ارەكەتىن تەكسەرۋ جالعاسىپ جاتىر، ونىڭ قورىتىندىسى بويىنشا ويىن بيزنەسىن جانە لوتەرەيانى رەتتەۋ كوميتەتى ءتيىستى شەشىم قابىلدايدى، - دەيدى ول.
ەسكە سالا كەتسەك، بۇعان دەيىن اتالعان بلوگەرلەر Instagram جەلىسىندە 11 اۆتوكولىكتى ويناتاتىنىن حابارلاعان ەدى. شارتى دا قاراپايىم كورىنگەن، ياعني بار بولعانى جەلىدە رەپوست جاساۋ كەرەك. الايدا 21-تامىزدا قاتىسۋشىلار تىكەلەي ەفيردىڭ ورنىنا قۇنى 30 مىڭ تەڭگە تۇراتىن اقىلى بيزنەس كۋرس ساتىپ الۋ كەرەك بولىپ شىقتى. بايقاۋعا قاتىسۋ تەك سول كۋرستى ساتىپ العاننان كەيىن عانا مۇمكىن بولاتىنى انىقتالدى. بۇل جاعداي قاتىسۋشىلاردىڭ نارازىلىعىن تۋدىرىپ، ولار قۇقىق قورعاۋ ورگاندارىنان اتالعان سحەمانىڭ زاڭدىلىعىن تەكسەرۋدى سۇرادى.
ايتا كەتسەك، ەلىمىزدە كۋرس ساتاتىن بلوگەرلەرگە شەكتەۋ قويىلاتىنى ايتىلعان ەدى.
بۇگىن بەلگىلى بولعانداي، قۇمار ويىنداردى ناسيحاتتاۋعا قاتىسى بار 34 بلوگەردىڭ ەسىمى اتالدى.