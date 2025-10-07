ونداعان ادامعا نەسيە راسىمدەتكەن اقتوبەلىك ەمشى جازاسىن ەكى جىلدان سوڭ وتەيدى
اقتوبە. KAZINFORM - سۇلۋشاش قازبايەۆا 6 جىل 8 ايعا باس بوستاندىعىنان ايىرىلدى. كامەلەت جاسقا تولماعان بالاسى بولعان سوڭ جازاسىن ەكى جىلدان سوڭ عانا وتەيدى.
اقتوبە قالالىق سوتىندا ەمشى سۇلۋشاش قازبايەۆاعا قاتىستى ءىس بويىنشا ۇكىم وقىلدى. سوت سوتتالۋشىنى قىلمىستىق كودەكستىڭ «الاياقتىق» بابى بويىنشا ايىپتى دەپ تانىپ، ونى 6 جىل 8 ايعا باس بوستاندىعىنان ايىرۋ جازاسىن تاعايىندادى. جازاسىن قىلمىستىق اتقارۋ جۇيەسىنىڭ قاۋىپسىزدىگى ورتاشا تۇزەتۋ مەكەمەسىندە وتەۋى ءتيىس. الايدا كامەلەت جاسىنا تولماعان بالاسى بولعان سوڭ جازاسىن وتەۋ مەرزىمى 2 جىلعا كەيىنگە شەگەرىلدى.
- قازبايەۆا پايداكۇنەمدىك نيەتىپەن ارەكەت ەتە وتىرىپ، 2018 -جىلدىڭ قاراشا ايىنان باستاپ 2024 -جىلدىڭ جەلتوقسان ايىنا دەيىنگى ارالىقتا الاياقتىق جاساعانى، ياعني، الداۋ جانە سەنىمدى تەرىس پايدالانۋ جولىمەن بوتەننىڭ مۇلكىن اسا ءىرى مولشەردە بىرنەشە رەت جىمقىرعانى سوت تاراپىنان انىقتالدى. ءبىر ۋاقىتتا بىرنەشە جابىرلەنۋشىگە نەسيە راسىمدەتىپ، الدىرتقان. جابىرلەنۋشىلەردەن العان اقشانى قايتارۋعا مۇمكىندىگى بولماعان. ياعني ول نەسيە تولەمدەرىن باسقا جابىرلەنۋشىلەرگە نەسيە راسىمدەتىپ وتەگەن. سوت قازبايەۆانىڭ كىناسى تولىق دالەلىن تاپتى دەپ سانايدى، - دەدى سۋديا سوت ۇكىمىن ءتۇسىندىرۋ كەزىندە.
سوتتالۋشى س. قازبايەۆانىڭ قورعاۋشىسى سوت ۇكىمىمەن كەلىسەتىنىن، اپەللياتسيالىق شاعىم تۇسىرمەيتىنىن ايتتى. ال جابىرلەنۋشىلەر قارىزدى وتەۋىن سۇرادى.
- مەن ەكى كرەديتتى جابام دەپ ايتا المايمىن. سوت شەشىمى دە ءادىل بولمادى. ويتكەنى بانك قىزمەتكەرلەرىنىڭ قاتىسى بار. ولاردى تەرگەمەدى. ەنەسىن، كۇيەۋىن دە تەرگەمەدى. سۇلۋشاش قازبايەۆادا بالا بولسا، مەندە دە بار. قارىزىم - 3026800 تەڭگە. ءبىر بانككە اي سايىن 95000، ەكىنشىسىنە 64876 تەڭگە تولەۋ كەرەك. مەنىڭ ايلىعىم - 92 مىڭ تەڭگە، - دەدى ايتەكە بي اۋدانىنان كەلگەن جابىرلەنۋشى مارال جامانبايەۆا.
سوت وتىرىسىنان كەيىن پروكۋرور دا شاعىم تۇسىرەتىنىن نە تۇسىرمەيتىنىن ناقتى ايتپادى. ۇكىمنىڭ زاڭدىلىعى پروكۋراتۋراعا تۇسكەن سوڭ عانا تەكسەرىلەدى.
ايتا كەتەيىك، سوت ازاماتتىق تالاپ ارىزدىڭ ءبىر بولىگىن قاناعاتتاندىرىپ، شىعىندى تولىق وتەۋ تۋرالى ۇكىم شىعاردى. بۇل جابىرلەنۋشىلەر ءوز اتىنا راسىمدەگەن نەسيەنى تولىق وتەپ، سوتقا قۇجاتىن ۇسىنعان. ال نەسيەنى ءالى تولەپ جاتقان جابىرلەنۋشىلەر قۇجاتتى قايتا جيناپ، ازاماتتىق تالاپ ارىز ءتۇسىرۋى ءتيىس. سەبەبى نەسيە ءوسىمى بولۋى مۇمكىن.
ايتا كەتەيىك، شىعىن كولەمى 579 ميلليون تەڭگە، جابىرلەنۋشىلەر سانى - 136.
ەمشى سۇلۋشاش قازبايەۆا ايتەكە بي اۋدانى اقكول اۋىلىندا مەشىت، ايتەكە بي اۋدانىندا تويحانا سالامىن، كامەلەت جاسقا تولماعان قىزىن تۇركيا ەلىنە ەمگە اپارامىن، جەكە كلينيكا اشىپ، كاسىبىن دامىتامىن دەپ وزىنە كەلگەن ەمدەلۋشىلەرگە نەسيە راسىمدەتكەن. ءىس سوتتا قارالا باستاعاندا 90 جابىرلەنۋشى بولىپ، كەيىن تاعى ونداعان ادام قوسىلدى.
وعان قىلمىستىق كودەكستىڭ «الاياقتىق» بابىمەن ايىپ تاعىلىپ، بيىل قاڭتار ايىندا قاماۋعا الىندى.
اۆتور
التىناي ساعىندىقوۆا