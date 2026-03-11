ون مىڭ بريتاندىق جازۋشى ءماتىنسىز كىتاپ شىعاردى
استانا. KAZINFORM - ۇلى بريتانيادا 10000 نان استام جازۋشى جاساندى ينتەللەكت كومپانيالارىنىڭ ءوز شىعارمالارىن رۇقساتسىز پايدالانۋىنا نارازىلىق رەتىندە ءماتىنسىز كىتاپ شىعاردى، دەپ حابارلايدى Forbes.ru پورتالى The Guardian باسىلىمىنا سىلتەمە جاساپ.
كىتاپ «Don’t steal this book» («بۇل كىتاپتى ۇرلاما») دەپ اتالادى. ونىڭ مازمۇنى تەك اۆتورلاردىڭ ءتىزىمى عانا. كىتاپتىڭ شىعارىلۋىنا ۇلەس قوسقانداردىڭ اراسىندا اعىلشىن تەلەجۇرگىزۋشىسى جانە جازۋشىسى ريچارد وسمان، «بولەين اۋلەتىنەن تاعى بىرەۋ» رومانىنىڭ اۆتورى فيليپپ گرەگوري، سونداي-اق نوبەل سىيلىعىنىڭ لاۋرەاتى، بريتاندىق جازۋشى كادزۋو يسيگۋرو بار.
كىتاپتىڭ كوشىرمەلەرى 10-ناۋرىزدا اشىلاتىن لوندون كىتاپ جارمەڭكەسىنە كەلۋشىلەرگە تاراتىلادى. جوبانىڭ ۇيىمداستىرۋشىسى، كومپوزيتور جانە اۆتورلىق قۇقىق بەلسەندىسى ەد نيۋتون-رەكستىڭ ايتۋىنشا، جاساندى ينتەللەكت يندۋسترياسى «رۇقساتسىز جانە تولەمسىز ۇرلانعان شىعارمالارعا نەگىزدەلگەن».
- بۇل قۇربانسىز قىلمىس ەمەس - گەنەراتيۆتى جاساندى ينتەللەكت ادامداردىڭ جۇمىسىنان ۇيرەنىپ، ولارمەن باسەكەلەسىپ، ولاردىڭ كۇنكورىسىن تارتىپ الادى. ۇكىمەت ۇلى بريتانيانىڭ جازۋشىلارىن قورعاپ، جاساندى ينتەللەكت كومپانيالارىنىڭ شىعارماشىلىق جۇمىستارىن ۇرلاۋىن زاڭداستىرۋدى توقتاتۋى كەرەك، - دەدى ول.
ءبىر جىل بۇرىن، 2025 -جىلدىڭ اقپان ايىندا مىڭنان استام مۋزىكانت، سونىڭ ىشىندە Blur توبىنىڭ انشىلەرى دەيمون البارن، ەنني لەننوكس جانە كەيت بۋش ۇلى بريتانيا ۇكىمەتىنىڭ جاساندى ينتەللەكت ازىرلەۋشىلەرىنە اۆتورلىق قۇقىقپەن قورعالعان تۋىندىلاردى پايدالانۋعا رۇقسات بەرۋ جوسپارىنا نارازىلىق رەتىندە ءۇنسىز بىرلەسكەن البوم شىعارعان ەدى. البوم «ءبىز قالاعان نارسە وسى ما؟» دەپ اتالادى، وندا بارلىعى 47 مينۋتقا سوزىلاتىن 12 ترەك بار. ولار كونسەرت زالدارى مەن ستۋديالارداعى تولىق تىنىشتىقتىڭ نەمەسە قانداي دا ءبىر شۋدىڭ جازبالارى.
ۇلى بريتانيا ۇكىمەتى جاساندى ينتەللەكت كومپانيالارىنا ينتەرنەتتە قولجەتىمدى مۋزىكانى قوسا العاندا، اۆتورلىق قۇقىقسىز ونەر تۋىندىلارىن پايدالانۋعا مۇمكىندىك بەرەتىن زاڭعا تۇزەتۋلەر ەنگىزۋدى ۇزاق ۋاقىت بويى قاراستىرىپ كەلەدى.
اۆتور
بەگابات ۇزاقوۆ