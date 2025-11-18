ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    10:37, 18 - قاراشا 2025 | GMT +5

    ون ەكى ادامنىڭ قازاسى: ءورت بولعان ءۇيدىڭ شاتىرى وپىرىلىپ تۇسكەن

    استانا. KAZINFORM - ق ر بالا قۇقىقتارى جونىندەگى ۋاكىل دينارا زاكيەۆا الەۋمەتتىك جەلىدەگى پاراقشاسىندا قازا بولعانداردىڭ وتباسىنا كوڭىل ايتتى.

    Жетісуда фельдшерлер бір отбасыны өрттен құтқарып қалды
    فوتو: ۆيدەودان الىنعان سكرين

    ونىڭ سوزىننشە، ءورت بولعان ۇيدە ەكى وتباسى، اتا-انالارى مەن بالالارى تۇرعان.

    - تۇركىستان وبلىسى جەتىسۋ اۋدانى العاباس اۋىلىندا ءورت سالدارىنان 9 بالا قازا بولدى. اتالعان ۇيدە ەكى وتباسى، اتا-انالارى مەن بالالارى تۇرعان. ۇيدەن ءورت شىعىپ، شاتىرى وپىرىلىپ تۇسكەن. وڭىرلىك ۋاكىل پسيحولوگيالىق قولداۋ ورتالىعى ماماندارىمەن بىرگە وقيعا ورنىنا شىقتى. ءورتتىڭ شىعۋ سەبەبى مەن ءمان-جايى تەرگەلىپ جاتىر. قازا بولعانداردىڭ تۋىستارىنا كوڭىل ايتامىز، - دەپ جازدى زاكيەۆا.

    Динара Зәкиева өрттен қаза тапқандардың туыстарына көңіл айтты
    فوتو: instagram.com/zakiyevadinara

    ەسكە سالساق، تۇركىستان وبلىسى جەتىساي اۋدانىنىڭ العاباس اۋىلىندا ەكى قاباتتى جەكە تۇرعىن ءۇي ورتەنىپ، 12 ادام مەرت بولدى. ونىڭ 9 ى بالا.

    پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ ءورت سالدارىنان كوپتەگەن ادامنىڭ قازا تابۋىنا بايلانىستى كوڭىل ايتىپ، ۇكىمەت پەن تۇركىستان وبلىسىنىڭ اكىمىنە زارداپ شەككەن ازاماتتاردىڭ تۋعان-تۋىستارىنا بارلىق قاجەتتى كومەك كورسەتىپ، قايعىلى وقيعانى جان-جاقتى تەكسەرۋدى تاپسىردى.

    Бейсен Сұлтан
    Бейсен Сұлтан
    رەداكتورى
