ون ەكى ادامنىڭ قازاسى: ءورت بولعان ءۇيدىڭ شاتىرى وپىرىلىپ تۇسكەن
استانا. KAZINFORM - ق ر بالا قۇقىقتارى جونىندەگى ۋاكىل دينارا زاكيەۆا الەۋمەتتىك جەلىدەگى پاراقشاسىندا قازا بولعانداردىڭ وتباسىنا كوڭىل ايتتى.
ونىڭ سوزىننشە، ءورت بولعان ۇيدە ەكى وتباسى، اتا-انالارى مەن بالالارى تۇرعان.
- تۇركىستان وبلىسى جەتىسۋ اۋدانى العاباس اۋىلىندا ءورت سالدارىنان 9 بالا قازا بولدى. اتالعان ۇيدە ەكى وتباسى، اتا-انالارى مەن بالالارى تۇرعان. ۇيدەن ءورت شىعىپ، شاتىرى وپىرىلىپ تۇسكەن. وڭىرلىك ۋاكىل پسيحولوگيالىق قولداۋ ورتالىعى ماماندارىمەن بىرگە وقيعا ورنىنا شىقتى. ءورتتىڭ شىعۋ سەبەبى مەن ءمان-جايى تەرگەلىپ جاتىر. قازا بولعانداردىڭ تۋىستارىنا كوڭىل ايتامىز، - دەپ جازدى زاكيەۆا.
ەسكە سالساق، تۇركىستان وبلىسى جەتىساي اۋدانىنىڭ العاباس اۋىلىندا ەكى قاباتتى جەكە تۇرعىن ءۇي ورتەنىپ، 12 ادام مەرت بولدى. ونىڭ 9 ى بالا.
پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ ءورت سالدارىنان كوپتەگەن ادامنىڭ قازا تابۋىنا بايلانىستى كوڭىل ايتىپ، ۇكىمەت پەن تۇركىستان وبلىسىنىڭ اكىمىنە زارداپ شەككەن ازاماتتاردىڭ تۋعان-تۋىستارىنا بارلىق قاجەتتى كومەك كورسەتىپ، قايعىلى وقيعانى جان-جاقتى تەكسەرۋدى تاپسىردى.