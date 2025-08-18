ون ءبىر جاستاعى سپورتشى قاتەرلى ىسىكتى جەڭىپ، ىستانبۇلدا جۇزۋدەن چەمپيون اتاندى
قاراعاندى. KAZINFORM - قاراعاندىلىق 11 جاستاعى زاحار نەپوگودين، داۋن سيندرومىمەن دۇنيەگە كەلگەن جانە ونكولوگيالىق دەرتتى ەڭسەرگەن بالا، ىستانبۇلدا وتكەن حالىقارالىق ءجۇزۋ جارىسىندا ءۇش التىن مەدال يەلەندى.
زاحار استاناداعى انا مەن بالا ورتالىعىندا ەمدەلىپ شىققان سوڭ سپورتقا بەت بۇردى. بىرنەشە جىل بۇرىن ەلوردادا وتكەن قاتەرلى ىسىك دەرتىن جەڭگەن بالالار اراسىنداعى تۇڭعىش رەسپۋبليكالىق چەمپيوناتتا العاش رەت سۋعا ءتۇسىپ، ءۇشىنشى ورىن العان ەدى.
سودان بەرى ول جاتتىقتىرۋشىسى ەلەنا راينگاردت پەن اناسى گالينانىڭ قولداۋىمەن جۇيەلى تۇردە جۇزۋمەن اينالىسىپ، ءتۇرلى دەڭگەيدەگى جارىستارعا قاتىسىپ ءجۇر.
بار-جوعى ەكى جىل ىشىندە زاحار ونداعان ماراپاتقا يە بولدى. 2025 -جىلى ول قازاقستان نامىسىن تۇركيادا قورعاپ، ءۇش التىن مەدال جەڭىپ الدى.
- رەسپۋبليكالىق جارىستار ءبىز ءۇشىن شەشۋشى ءسات بولدى. ول كەزدە زاحار العاش رەت سۋعا ءتۇسىپ، ءبىز سپورتتىڭ ومىرىنە ۇلكەن سەرپىن بەرە الاتىنىن تۇسىندىك. قازىر ءبىز ءۇشىن ۇلكەن قۋانىش، ۇلىمدى ماقتان تۇتامىن. بالاسىندا قاتەرلى ىسىك انىقتالعان اتا- انالارعا ايتارىم - ەشقاشان مويىماڭىزدار، ءبارى ءبىر ساتتە وزگەرۋى مۇمكىن. ال سپورت - كەز كەلگەن كەدەرگىنى جەڭۋگە كومەكتەسەدى، - دەدى ونىڭ اناسى گالينا.
ايتا كەتەيىك، ءبىر قولى مەن ءبىر اياعى جوق پاراسپورتشى بالقاش كولىن ءجۇزىپ ءوتتى.