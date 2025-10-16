ون التى جىل توقىلعان تۇسكيىز
استانا. قازاقپارات - ۇلىتاۋ وبلىسى جاڭاارقا اۋدانىنداعى ساكەن سەيفۋللين اتىنداعى تاريحي- ولكەتانۋ مۋزەيىندە ءتۇرلى جادىگەر جيناقتالعان. مۇنداعى قۇندى دۇنيەلەردىڭ ءبىرى - ءبيبىعايشا حاليلا قىزىنىڭ قولىنان شىققان تۇسكيىز.
بۇل تۇسكيىزدى ءبيبىعايشا حاليلا قىزى 1946 -جىلى قولعا الىپ، 16 جىل توقىپتى. 1970 -جىلى كانادادا وتكەن كورمەگە قويىلعان.
جاڭاارقا اۋداندىق تاريحي-ولكەتانۋ مۋزەيىنىڭ ديرەكتورى ەربولات شۋبايەۆ:
«كانادادا وتكەن كورمەدەن كەيىن تۇسكيىز جوعالىپ كەتەدى. سودان رەسپۋبليكالىق «مادەنيەت جانە تۇرمىس» (كەيىنگى «پاراسات») جۋرنالىندا «ابايدىڭ قىز- كەلىندەرى» اتتى فوتو جارىققا شىعادى. ول سۋرەتتە وسى تۇسكيىزگە قىزدار مەن كەلىندەردى وتىرعىزىپ قويعان ەكەن. ونى يەسى ءبيبىعايشا انا تانىپ قويىپ، سول ۋاقىتتاعى مادەنيەت ءمينيسترى دۇيسەن قاسەيىنوۆكە حات جازىپ، قۇندى دۇنيەسىن مۋزەيگە قايتادان الدىرادى»، دەيدى.
كىلەمنىڭ ۇزىندىعى بەس مەتردەن اسادى. قابىرعاعا سىيماعان تۇسىن بۇكتەپ قويعان، ءتۇرلى- ءتۇستى ورنەكتەرمەن بەزەندىرىلگەن تۇسكيىز مۋزەي ىشىنە ەرەكشە ءسان بەرىپ تۇر.
ۇلىتاۋ وبلىسى
جۇلدىز تويبەك
egemen.kz