«ومىردەن وتەتىنىن تۇسىندە كورگەن»: تانىمال مۋزىكانت ۇشاق اپاتىنان قايتىس بولدى
استانا. KAZINFORM - كولۋمبيادا ۇشاق اپاتىنان التى ادام قازا تاپتى. ونىڭ ىشىندە تانىمال مۋزىكانت يەيسونا حيمەنەسا (Yeison Jiménez) بار، دەپ حابارلايدى Anadolu.
بوياكا دەپارتامەنتىنىڭ پايپا قالاسىنان مەدەلينگە قاراي ۇشقان ۇشاق كوپ ۇزاماي اپاتقا ۇشىراعان.
35 جاستاعى تانىمال مۋزىكانت يەيسون حيمەنەس مەدەلينگە كونسەرتكە بارا جاتقان. ونىڭ ءولىمى ميلليونداعان كولۋمبيالىقتاردىڭ قايعىسىنا سەبەپ بولدى.
اپاتقا دەيىن شامامەن 20 كۇن بۇرىن يەيسون حيمەنەس تەلەباعدارلاردىڭ بىرىندە ۇشاق اپاتى تۋرالى بىرنەشە رەت ءتۇس كورگەنىن ايتقانى بەلگىلى بولدى.
- مەن ءۇش رەت ۇشاق اپاتىنا ۇشىراعانىمىزدى تۇسىمدە كوردىم. ۇشقىشقا بارىپ، وعان ۇشاقتى كەرى بۇرۋدى ايتۋىم كەرەك بولدى. تۇسىمدەگى ۇشقىش: «ايتقانىڭىز جاقسى بولدى، ويتكەنى بىردەڭە دۇرىس ەمەس بولدى»، - دەپ جاۋاپ بەردى. تۇستەرىمنىڭ بىرىندە ءبىزدىڭ قايتىس بولعانىمىزدى كوردىم جانە بۇل تۋرالى جاڭالىقتاردا ايتىلدى»، - دەگەن مۋزىكانت بۇعان دەيىن تەلەديداردا ايتقان سوزىندە.
يەيسون حيمەنەس 1991-جىلى كالداس شتاتىنىڭ مانسانارەس قالاسىندا دۇنيەگە كەلگەن. ول «Aventurero» «Vete» جانە «Mi venganza» سياقتى حيتتەرىمەن تانىمال بولدى.