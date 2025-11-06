ومبى قازاقتارىنىڭ رەۆوليۋتسياعا دەيىنگى سۋرەتى جاريالاندى
جەلىدە رەۆوليۋتسياعا دەيىن تۇسىرىلگەن قازاقتاردىڭ سۋرەتى تارادى، دەپ حابارلايدى «ادىرنا» ۇلتتىق پورتالى.
سۋرەت ساياساتتانۋشى سەرىك بەلگىبايدىڭ جەلىدەگى پاراقشاسىندا جاريالانعان. سۋرەتتىڭ ومبىدا تۇسىرىلگەنى انىقتالدى.
«وڭ جاقتاعى ورامال تاققان ايەل - اتامنىڭ اناسى قاديشا. قاسىندا مەنىڭ ارعى اتامنىڭ اپكەسى، قاديشانىڭ قايىن ءسىڭىلىسى بار. 1920 -جىلداردىڭ باسىنداعى العاشقى اشارشىلىق كەزىندە قاديشا جەتى بالاسىمەن بىرگە اشتىقتان ءولدى. ارعى اتامنىڭ اكەسى بەلگىباي ومبىدا ساۋداگەر بولعان. بولشەۆيكتەر كەلگەندە ونى ءولتىردى.
ونىڭ ۇلى نەعمات، مەنىڭ ارعى اتام، ايەلى مەن 8 بالاسىمەن قاشىپ، كوكشەتاۋدان الىس ەمەس، قازىرگى ستەپنياك قالاسى دەپ اتالاتىن جەرگە قونىستانعان.
ارعى اتام شاحتانىڭ ءبىر جەرىنە جۇمىسقا ورنالاسىپ، اياعىن سىندىرىپ الىپتى. ول ەسىن جيىپ، ۇيگە ورالعانشا، ەڭ كەنجەسى اتامنان باسقا بۇكىل وتباسى قايتىس بولدى. مۇنى اتام ەستە ساقتاعان. ول ولگەندەردى جەرلەۋگە كۇشى دە بولماعانىن ايتادى. ارعى اتام مايىتتەردى جاي عانا وراپ، جەرگە كومگەن. كەيىن جانازاسىن وقىعان. اتام اكەمدى يىعىنا وتىرعىزىپ، ومبىعا جاياۋ اتتانادى. جولدا اكەمنىڭ كولدە تۇزاقپەن ۇيرەك ۇستاپ العانىن اتامنىڭ ايتقانى دا ەسىمدە. اش بولعانى سونشا، ولار اۋلاعان ۇيرەكتى شيكى تۇردە جەگەن. بۇل ءبىز بىلەتىن جانە از ايتاتىن العاشقى كەڭەستىك اشارشىلىق ەدى. سول كەزدە قازاقتار ميلليوننان از بولعان»، - دەلىنگەن جازبادا.