ومانداعى پورت پەن مۇناي تاسىمالدايتىن كەمە وبەكتىلەرىنە درون شابۋىل جاسادى
استانا. KAZINFORM - مۋساندارم ايماعىنداعى ساۋدا پورتى مەن ازاماتتىق كەمەگە جاسالعان، ەكيپاج قاۋىپسىز جەرگە ەۆاكۋاتسيالاندى، دەپ جازدى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ يوردانياداعى مەنشىكتى ءتىلشىسى.
وماننىڭ تەڭىز قاۋىپسىزدىگى ورتالىعى جەكسەنبى كۇنى پالاۋ تۋىمەن جۇرەتىن مۇناي تاسىمالدايتىن Skylight اتتى تانكەرگە شابۋىل جاسالعانىن حابارلادى. وقيعا مۋساندارم پروۆينتسياسىنداعى حاساب پورتىنىڭ سولتۇستىك جاعىنان شامامەن بەس تەڭىز ميلى جەردە بولدى.
ومان بيلىگىنىڭ مالىمەتىنشە، كەمەدە 20 ادام - سونىڭ ىشىندە 15 ءۇندىستان جانە 5 يران ازاماتى بولعان. بارلىعى ەۆاكۋاتسيالاندى. ءتورت ادام ءارتۇرلى دارەجەدەگى جاراقاتتار الىپ، مەديتسينالىق كومەككە جەتكىزىلدى.
ومان بيلىگى شابۋىلعا كىمنىڭ كىنالى ەكەنىن ناقتىلاعان جوق.
سونىمەن قاتار، ومان اقپارات اگەنتتىگى دۋكم ساۋدا پورتىنا درونمەن جاسالعان شابۋىل تۋرالى حابارلادى. قاۋىپسىزدىك سالاسىنداعى دەرەككوزدىڭ مالىمەتى بويىنشا، ەكى درون نىساناعا تيگەن. ءبىرى جۇمىسشىلاردىڭ موبيلدى جاتاقحاناسىنا، ەكىنشىسى جانارماي قويمالارىنىڭ قاسىندا قۇلاپ، ماتەريالدىق شىعىن كەلتىرمەگەن.
وقيعا سالدارىنان ءبىر شەتەلدىك جۇمىسشى جاراقات الدى.
وسى جاعدايعا بايلانىستى ا ق ش- تىڭ ومانداعى ەلشىلىگى قىزمەتكەرلەرى مەن ازاماتتارىنا «ماسكاتتان تىس بەلسەندىلىككە» بايلانىستى قاۋىپسىز جەرلەرگە بارۋدى ۇسىندى.
بۇل وقيعالار يران، يزرايل جانە ا ق ش اراسىنداعى سوڭعى شابۋىلداردان كەيىن پارسى شىعاناعى وڭىرىندەگى شيەلەنىستىڭ جالعاسىپ جاتقان كەزەڭىندە بولدى.
ەسكە سالا كەتەيىك، بۇعان دەيىن ومان پارسى شىعاناعى ەلدەرى اراسىندا يراننىڭ سوققىلارىنان زارداپ شەكپەگەن جالعىز مەملەكەت ەكەنى حابارلانعان بولاتىن.