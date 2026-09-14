وليمپيادا چەمپيونى سەرىك ساپيەۆ بيزنەسكە بەت بۇردى
استانا. KAZINFORM - وليمپيادا چەمپيونى سەرىك ساپيەۆ استانا حالىقارالىق قارجى ورتالىعىندا جاڭا كومپانيا تىركەدى. Enzo Ltd دەپ اتالاتىن فيرما 2026-جىلعى 11-قىركۇيەكتە قۇرىلعان، دەپ حابارلايدى kznews.kz.
ا ح ق و تىزىلىمىندەگى مالىمەتكە سايكەس، كومپانيانىڭ جالعىز قۇرىلتايشىسى ءارى باسشىسى - سەرىك ساپيەۆتىڭ ءوزى.
Enzo Ltd باسقا كومپانيالاردىڭ ۇلەسىنە يەلىك ەتە الادى. كومپانيانىڭ باستاپقى كاپيتالى 300 مىڭ تەڭگە. ول ءارقايسىسى 3 مىڭ تەڭگەدەن باعالانعان 100 اكسياعا بولىنگەن.
وليمپيادا چەمپيونىنان مەملەكەتتىك قىزمەتكە دەيىن
سەرىك ساپيەۆ - 2012-جىلعى لوندون وليمپياداسىنىڭ چەمپيونى، الەمنىڭ ەكى دۇركىن جەڭىمپازى. سونداي-اق ول وليمپياداداعى ەڭ ۇزدىك تەحنيكا كورسەتكەن بوكسشىعا تابىستالاتىن ۆەل باركەر كۋبوگىن يەلەنگەن.
سپورتتىق مانسابىن اياقتاعاننان كەيىن ساپيەۆ مەملەكەتتىك قىزمەتكە اۋىستى. 2017-2019-جىلدارى ءماجىلىس دەپۋتاتى بولدى، كەيىن سپورت جانە دەنە شىنىقتىرۋ ىستەرى كوميتەتىن باسقاردى.
2024-جىلعى قاراشادا قاراعاندى وبلىسىنىڭ دەنە شىنىقتىرۋ جانە سپورت باسقارماسىنىڭ باسشىسى قىزمەتىنە تاعايىندالدى. 2025-جىلعى ساۋىردەن ۇلتتىق سۋردليمپيادا كوميتەتىنىڭ پرەزيدەنتى قىزمەتىن اتقاردى.
2026-جىلعى اقپاندا سەرىك ساپيەۆ قاراعاندى وبلىسىنداعى قىزمەتىنەن كەتتى. كەيىن تۋريزم جانە سپورت ءمينيسترىنىڭ شتاتتان تىس كەڭەسشىسى ءارى ⅩⅩ جازعى ازيا ويىندارىنا دايىندىق شتابىنىڭ سپورت باعىتى بويىنشا ۇيلەستىرۋشىسى رەتىندە جۇمىسىن جالعاستىردى.
اشىق دەرەكتەرگە سايكەس، سەرىك ساپيەۆ Sport Asset Management، «جاس سارباز»، الماتى وبلىسىنىڭ كاسىپقوي بوكس فەدەراتسياسى، قازاقستان كاباددي فەدەراتسياسى جانە Astana Arlans Promotion سەكىلدى ءبىرقاتار ۇيىممەن دە بايلانىستى.
ەسكە سالايىق، 2026-جىلدىڭ قاڭتارىندا الەۋمەتتىك جەلىدە ساپيەۆ پەن ەسىمحانوۆ اراسىنداعى جانجالدىڭ ۆيدەوسى تاراعان ەدى. وقيعادان كەيىن ۆەدومستۆودا تەكسەرىس جۇرگىزىلىپ، ناتيجەسىندە ەكى تاراپ تا قىزمەتىنەن بوساتىلدى. كەيىنىرەك سەرىك ساپيەۆتىڭ تۋريزم جانە سپورت ءمينيسترىنىڭ شتاتتان تىس كەڭەسشىسى قىزمەتىنە تاعايىندالعانى بەلگىلى بولدى.