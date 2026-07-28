وليمپيادا چەمپيونى دانيار ەلەۋسىنوۆتىڭ جۇبايىنا قاتىستى سوت ۇكىمى شىقتى
قاراعاندى. KAZINFORM - قاراعاندى سوتى وليمپيادا چەمپيونى، بوكسشى دانيار ەلەۋسىنوۆتىڭ جۇبايىن ەكى ايەلگە دەنە جاراقاتىن كەلتىرگەنى ءۇشىن كىنالى دەپ تانىدى. بىرنەشە اي بۇرىن كورشىلەر اراسىندا بولعان جانجالدىڭ سوڭى ايىپپۇل سالۋمەن جانە مورالدىق زالالدى وتەۋ مىندەتىن جۇكتەۋمەن اياقتالدى.
قاراعاندى قالاسىنىڭ ءاليحان بوكەيحان اتىنداعى اۋداندىق سوتىندا وليمپيادا چەمپيونى، بوكسشى دانيار ەلەۋسىنوۆتىڭ جۇبايىنا قاتىستى قىلمىستىق ءىس قارالدى. ول ەكى ايەلگە كۇش قولدانىپ، دەنە جاراقاتىن كەلتىردى دەپ ايىپتالعان. ءىستى جان-جاقتى قاراعان سوت ايىپتالۋشىنى كىنالى دەپ تانىپ، وعان زاڭدا كوزدەلگەن جازا تاعايىندادى.
تەرگەۋ ماتەريالدارىنا سايكەس، وقيعا بيىل اقپان ايىندا مايقۇدىق ىقشاماۋدانىنداعى تۇرعىن ۇيلەردىڭ بىرىندە بولعان. سول كۇنى سوتتالۋشى وزىمەن ءبىر پودەزدە تۇراتىن 81 جاستاعى اتاسىنا قوناققا كەلگەن. قاريا كورشىلەرىمەن اراداعى كەلىسپەۋشىلىك تۋرالى ايتىپ، ولار اقساقالدى بالاعاتتايتىنىن جەتكىزگەن. وسىدان كەيىن نەمەرەسى ماسەلەنى ءوزى انىقتاپ الماق بولىپ، كورشىلەردىڭ پاتەرىنە بارعان.
جابىرلەنۋشىلەردىڭ ايتۋىنشا، كەشكى ۋاقىتتا ولاردىڭ ۇيىنە باسا كوكتەپ كورشى قاريانىڭ نەمەرەسى كەلىپ، بىردەن داۋىس كوتەرە باستاعان.
- ول ءوزىن تانىستىرعاننان كەيىن بىردەن بىلاپىت سوزدەر ايتىپ، ماعان ايقايلاي باستادى. نە بولىپ جاتقانىن، نە ءۇشىن كىنا تاعىپ تۇرعانىن تۇسىنبەدىم. ارتىنشا ىشىمنەن ەكى رەت تەپتى، شاشىمنان ۇستاپ، جىبەرمەي تۇردى. بارلىعى كوزدى اشىپ-جۇمعانشا بولعاندىقتان، نە ىستەرىمدى دە بىلمەي قالدىم، - دەدى سوتتا جابىرلەنۋشى اسەل.
جابىرلەنۋشىلەردىڭ مالىمدەۋىنشە، جانجال كەزىندە سوتتالۋشىنىڭ اتاسى دا پاتەرگە كىرگەن. ولاردىڭ ايتۋىنشا، ول دا جانجالعا ارالاسىپ، اسەلدىڭ اناسىنىڭ باسىنان جۇدىرىقپەن ۇرعان. ايەلدەر كۇتپەگەن قوناقتاردى ارەڭ دەگەندە سىرتقا شىعارىپ، ەسىكتى جاپقانىمەن، ولار ءبىراز ۋاقىت بويى ەسىكتى تەۋىپ، توقتاۋسىز قاققان.
وقيعادان كەيىن اناسى مەن قىزى پوليتسياعا ارىز جازىپ، مەديتسينالىق كومەككە جۇگىنگەن. سوت-مەديتسينالىق ساراپتامانىڭ قورىتىندىسىنا سايكەس، زەينەتكەر ايەلدىڭ قول ساۋساعىنىڭ ءسىڭىرى ءۇزىلىپ، ميى جەڭىل شايقالعان. ال قىزىنىڭ جۇمساق تىندەرى زاقىمدانعان.
سوتتالۋشى وزىنە تاعىلعان ايىپتى مويىنداعان جوق. ونىڭ ايتۋىنشا، كورشىلەرىنە بىرنەشە رەت شاعىمدانعان اتاسىن قورعاۋ ءۇشىن بارعان جانە ارەكەتىن قاجەتتى قورعانىس شەگىندەگى ءىس-ارەكەت دەپ باعالادى.
- اتام كورشىلەرى ونى ۇنەمى قورلايتىنىن ايتتى. ارامىزدا سوزگە كەلىسپەۋشىلىك تۋىنداعان كەزدە ولار ءبىرىنشى بولىپ اگرەسسيا تانىتتى. مەن تەك ءوزىمدى قورعادىم، - دەدى ول سوت بارىسىندا.
الايدا سوت ءىس بويىنشا جينالعان دالەلدەردى زەرتتەي كەلە، قاجەتتى قورعانىس تۋرالى ۋاجدەر ءوز دالەلىن تاپپادى دەگەن قورىتىندىعا كەلدى.
- سوتتالۋشىنىڭ كىناسى سوت-مەديتسينالىق ساراپتامالاردىڭ قورىتىندىلارىمەن، جابىرلەنۋشىلەر مەن كۋالاردىڭ ايعاقتارىمەن جانە ءىس بويىنشا زەرتتەلگەن وزگە دە دالەلدەمەلەرمەن تولىق دالەلدەندى. قاجەتتى قورعانىس تۋرالى ايتىلعان ۋاجدەرگە سىني باعا بەرىلىپ، ولاردىڭ ءىستىڭ ناقتى ءمان-جايلارىنا سايكەس كەلمەيتىنى انىقتالدى، - دەدى ۇكىمدى جاريالاعان ءاليحان بوكەيحان اتىنداعى اۋداندىق سوتتىڭ سۋدياسى باقتيار اقانوۆ.
سوت ايىپتالۋشىنى قازاقستان رەسپۋبليكاسى قىلمىستىق كودەكسىنىڭ 109-بابى 2-بولىگى بويىنشا كىنالى دەپ تانىدى. وعان قۇقىق بۇزۋشىلىق جاسالعان كەزدەگى مولشەر بويىنشا 100 ايلىق ەسەپتىك كورسەتكىش كولەمىندە، ياعني 393200 تەڭگە ايىپپۇل سالىندى.
بۇدان بولەك، سوت ايىپتالۋشىنى ءاربىر جابىرلەنۋشىگە مورالدىق زالالدىڭ وتەماقىسى رەتىندە 500 مىڭ تەڭگەدەن تولەۋگە مىندەتتەدى. سونداي-اق جابىرلەنۋشىلەردىڭ وكىلىنىڭ زاڭگەرلىك قىزمەتىنە جۇمسالعان 1 ميلليون تەڭگە شىعىندى وتەۋ جۇكتەلدى. بۇعان قوسا، جابىرلەنۋشىلەر ەمدەلۋگە كەتكەن شىعىندى ازاماتتىق ءىس جۇرگىزۋ تارتىبىمەن ءوندىرىپ الۋعا قۇقىلى.
جابىرلەنۋشىلەردىڭ ادۆوكاتى نۇرسۇلتان بيگوجين سوت ۇكىمىن ۇزاققا سوزىلعان تەرگەۋدىڭ زاڭدى قورىتىندىسى دەپ باعالادى.
- التى اي بويى كىنالى تۇلعانى قىلمىستىق جاۋاپكەرشىلىككە تارتۋعا كۇش سالدىق. سوت ۇسىنىلعان بارلىق دالەلدەمەنى جان-جاقتى زەرتتەپ، زاڭدى ءارى نەگىزدى شەشىم قابىلدادى، - دەدى ادۆوكات.
سوت وتىرىسىنان كەيىن ايىپتالۋشى بۇقارالىق اقپارات قۇرالدارىنا پىكىر بەرۋدەن باس تارتتى. سونىمەن قاتار سوت پروتسەسى بارىسىندا ۇكىمگە زاڭدا بەلگىلەنگەن تارتىپپەن شاعىمدانۋ قۇقىعىن پايدالاناتىنىن مالىمدەدى.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن دانيار ەلەۋسىنوۆتىڭ ءوزى 20 تاۋلىككە قامالىپ، 7 جىل كولىك جۇرگىزۋ قۇقىعىنان ايىرىلعان ەدى.