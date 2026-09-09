وليمپيادا باعدارلاماسىنا ەنگەن سپورتتان قازاقستان 4 مەدال الدى
استانا. KAZINFORM - قازاقستان اكادەميالىق ەسكەك ەسۋدەن حالىقارالىق رەگاتادا 4 مەدال ەنشىلەدى، دەپ حابارلايدى ەسكەك ەسۋ تۇرلەرىنەن قازاقستان ۇلتتىق فەدەراتسيانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
رەسەي فەدەراتسياسىنىڭ ۆلاديۆوستوك قالاسىندا اكادەميالىق ەسكەك ەسۋدەن حالىقارالىق رەگاتادا قازاقستان كومانداسى ءساتتى ونەر كورسەتتى.
بيىل 5-رەت ۇيىمداستىرىلعان جارىستا قازاقستان قورجىنىنا 1 التىن، 1 كۇمىس جانە 2 قولا مەدال ءتۇستى.
جاعالاۋداعى اكادەميالىق ەسكەك ەسۋ سايىسىندا اناستاسيا كۋلينيچ جەكەلەي سىندا (1x) فينالدا 1000 مەتردى 3:37.63 سەكۋندتا باعىندىرىپ، جەڭىمپاز اتاندى.
جاعالاۋداعى اكادەميالىق ەسكەك ەسۋ - 2028 -جىلى لوس-اندجەلەستە وتەتىن وليمپيادانىڭ باعدارلاماسىنا رەسمي كىرگەن باعدارلاما. باتىر ماديەۆ «كونسەپت» ديستسيپليناسىندا زالدا ەسكەك ەسۋدەن جەكەلەي سىندا كۇمىس جۇلدەگە قول جەتكىزدى.
ال ارىستان ايبەكوۆ جاعالاۋداعى اكادەميالىق ەسكەك ەسۋ باسەكەسىندە 3-بولىپ مارەگە جەتتى. وتانداسىمىزدىڭ ۋاقىت كورسەتكىشى - 3:20.79 سەكۋند.
قازاقستان كومانداسى ميكست (اناستاسيا كۋلينيچ، ارىستان ايبەكوۆ، باتىر ماديەۆ پەن داريا ليالينا) ارالاس كوماندالىق باسەكەدە ۇزدىك ۇشتىكتى تۇيىندەدى. بارلىعى ۇلتتىق قۇراما ساپىندا 6 ەسكەك ەسۋ شەبەرى باق سىنادى.
ايتا كەتەيىك، بيىل رەگاتاعا 5 ەلدىڭ سپورتشىلارى جينالدى.
بۇعان دەيىن ماريا بروۆكوۆا بايداركا مەن كانوەدە ەسكەك ەسۋدەن الەم چەمپيوناتىندا ۇزدىك بەستىككە ەنگەنى بەلگىلى بولدى.