پوليتسيا وقۋشىلاردىڭ قاۋىپسىزدىگىن قامتاماسىز ەتۋ شارالارىن كۇشەيتتى
استانا. KAZINFORM - جاڭا وقۋ جىلىنىڭ باستالۋىنا وراي ەلىمىزدىڭ بارلىق مەكتەبىندە سالتاناتتى ءىس-شارالار ءوتتى. وسىعان بايلانىستى قوعامدىق ءتارتىپ پەن جول قاۋىپسىزدىگىن قامتاماسىز ەتۋ ءۇشىن ىشكى ىستەر مينيسترلىگى ءتيىستى شارالاردى قابىلدادى، دەپ حابارلايدى Polisia.kz.
ءاربىر ءبىلىم وشاعىنا پوليتسيا قىزمەتكەرلەرى بەكىتىلدى. پاترۋلدىك جاساقتار مەكتەپتەردىڭ ماڭىنا بارىنشا جاقىن ورنالاستىرىلىپ، ىقتيمال جاعدايلارعا دەر كەزىندە ارەكەت ەتۋگە جانە وقۋشىلاردىڭ قاۋىپسىزدىگىن قامتاماسىز ەتۋگە باعىتتالدى.
ءبىلىم كۇنى ءتارتىپ ساقشىلارى قۇقىقتىق تاقىرىپتاعى دارىستەر وتكىزىپ، جەكە قاۋىپسىزدىك ەرەجەلەرى مەن جول قوزعالىسى قاعيدالارىن ءتۇسىندىردى.
ايتا كەتەيىك، 25-تامىز بەن 10-قىركۇيەك ارالىعىندا رەسپۋبليكا بويىنشا «نازار اۋدارىڭىز، بالالار!» اكسياسى ءوتىپ جاتىر. ونىڭ اياسىندا ءبىلىم بەرۋ مەكەمەلەرىنىڭ ماڭايىندا 5 مىڭنان استام تەكسەرۋ جۇرگىزىلدى. ناتيجەسىندە مەكتەپتەردىڭ جانىندا 2335 جول بەلگىسى ورناتىلىپ، جاڭارتىلدى، 1007 جاياۋ جۇرگىنشى وتكەلى سالىندى، 18752 مەتر تروتۋار توسەلدى. سونداي-اق بالالاردى تاسىمالداۋعا ارنالعان 1780 كولىك قۇرالى تەكسەرىلدى.
ىشكى ىستەر مينيسترلىگى الداعى ۋاقىتتا دا وقۋ ورىندارىنىڭ ماڭىندا قوعامدىق ءتارتىپتى ساقتاۋ، بالالاردىڭ قاۋىپسىزدىگىن قورعاۋ جانە وقۋشىلاردىڭ قۇقىقتىق ءارى جولدا ءجۇرۋ مادەنيەتىن ارتتىرۋ باعىتىنداعى الدىن الۋ جۇمىستارىن جالعاستىرا بەرمەك.
ايتا كەتەيىك، تارازدا وقۋشىنى ءولتىردى دەگەن كۇدىكپەن ءجاسوسپىرىم ۇستالدى.