پوليتسيا تەرەك مامىعىن ورتەگەندەر جازالاتىنىن ەسكەرتتى
استانا. KAZINFORM - بۇگىندە كامەلەتكە تولماعاندار مەن ەرەسەكتەردىڭ تەرەك مامىعىن ورتەۋ فاكتىلەرى تىركەلىپ جاتىر.
كوپشىلىك مۇنى «ەرمەك» دەپ قابىلداعانىمەن، مۇنداي ارەكەتتەر قوعامدىق قاۋىپسىزدىككە ەلەۋلى قاتەر ءتوندىرىپ، قۇرعاق ءشوپتىڭ، قوقىستىڭ، اۆتوكولىكتەردىڭ، بالالار الاڭدارىنىڭ جانە تۇرعىن ۇيلەردىڭ ورتەنۋىنە سەبەپ بولۋى مۇمكىن، دەپ حابارلايدى Polisia.kz.
پوليتسيا تەرەك مامىعىن قاساقانا ورتەۋ ءورت قاۋىپسىزدىگى تالاپتارى مەن قوعامدىق ءتارتىپتى بۇزۋ بولىپ سانالاتىنىن ەسكەرتەدى. جاعدايدىڭ ءمان-جايى مەن سالدارىنا قاراي كىنالى تۇلعالار كەلەسى باپتار بويىنشا جاۋاپقا تارتىلۋى مۇمكىن:
- قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ اكىمشىلىك قۇقىقبۇزۋشىلىق تۋرالى كودەكسىنىڭ 410-بابى بويىنشا-ءورت قاۋىپسىزدىگى تالاپتارىن بۇزعانى نەمەسە ورىنداماعانى ءۇشىن؛
- ق ر ا ق ب ت ك-ءنىڭ 434-بابى بويىنشا - قوعامدىق ءتارتىپتى بۇزاتىن ۇساق بۇزاقىلىق ارەكەتتەرى ءۇشىن؛
- كامەلەتكە تولماعانداردىڭ زاڭدى وكىلدەرى ق ر ا ق ب ت ك-ءنىڭ 127-بابى بويىنشا بالالاردى تاربيەلەۋ جانە ولاردىڭ قاۋىپسىزدىگىن قامتاماسىز ەتۋ جونىندەگى مىندەتتەرىن تيىسىنشە ورىنداماعانى ءۇشىن جاۋاپكەرشىلىككە تارتىلۋى مۇمكىن.
- ەگەر تەرەك مامىعىن ورتەۋ سالدارىنان ماتەريالدىق شىعىن كەلتىرىلسە نەمەسە ءىرى ءورت ورىن السا، قىلمىستىق جاۋاپكەرشىلىك تە كوزدەلگەن. پوليتسيا اتا-انالاردى بالالارمەن پروفيلاكتيكالىق اڭگىمە جۇرگىزۋگە، ال ازاماتتاردى تەرەك مامىعىن ورتەۋ نەمەسە ءورت فاكتىلەرى تۋرالى دەرەۋ «102» ارناسىنا حابارلاۋعا شاقىرادى. قاۋىپسىزدىك - ءار ادامنىڭ جاۋاپكەرشىلىگىنەن باستالادى،-دەلىنگەن حابارلامادا.
