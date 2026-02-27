پوليتسيا تارازدىقتارعا ماس كۇيدە كولىك ايداۋدىڭ قاۋپىن ۆيرتۋالدى الەمدە كورسەتتى
تاراز. KAZINFORM - زاماناۋي تەحنولوگيالار ماس كۇيدە كولىك جۇرگىزۋدىڭ الدىن الۋ جۇمىستارىنا قاتىستىرىلدى. بۇل تۋرالى جامبىل وبلىستىق پوليتسيا دەپارتامەنتىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
تاراز قالاسىندا پوليتسيا قىزمەتكەرلەرى ءتۇسىندىرۋ جۇمىستارىنىڭ جاڭا فورماتىن ەنگىزىپ، ەلىمىزدە العاش رەت جولداعى قاۋىپ-قاتەرلەردى VR-تەحنولوگيالار ارقىلى كورسەتۋدى ۇيىمداستىردى. جوبا جۇرگىزۋشىلەردىڭ قۇقىقتىق مادەنيەتىن ارتتىرۋعا جانە جولدا قاۋىپسىز مىنەز-قۇلىق داعدىلارىن قالىپتاستىرۋعا باعىتتالعان.
ارنايى كوزىلدىرىكتىڭ كومەگىمەن قاتىسۋشىلار ينتەراكتيۆتى رەجيمدە جول قوزعالىسى ەرەجەلەرىمەن، تاس جولداعى مودەلدەنگەن جاعدايلارمەن جانە الكوگولدىك ماساڭ كۇيدەگى جۇرگىزۋشىنىڭ سەزىمدەرىمەن تانىستى. ۆيرتۋالدى سيمۋلياتسيا جول جاعدايىنىڭ «ىشىنە ەنىپ كەتكەندەي» اسەر قالدىردى: بەينە بۇلىڭعىرلانىپ، قيمىل-قوزعالىس ۇيلەسىمى بۇزىلىپ، رەاكسيا باياۋلاپ، باسقا كولىكتەرگە دەيىنگى اراقاشىقتىقتى قابىلداۋ بۇرمالاندى.
قاتىسۋشىلاردىڭ ايتۋىنشا، ءتىپتى قاۋىپسىز سيفرلىق سەناريدىڭ ءوزى الاڭداۋشىلىق پەن ابىرجۋدى تۋدىرعان. بۇل رولدە وتىرىپ جاسالعان كەز كەلگەن قاتە ارەكەتتىڭ قانشالىقتى قاۋىپتى ەكەنىن تۇسىنۋگە مۇمكىندىك بەرگەن. اسىرەسە جول-كولىك وقيعاسىنىڭ ۆيرتۋالدى مودەلى ەرەكشە ەموتسيالىق اسەر قالدىرىپ، ەرەجەنى بۇزۋدىڭ سالدارىن ايقىن كورسەتكەن.
ءىس-شاراعا جاس جول ينسپەكتورلارىنىڭ جاساقتارى دا قوسىلدى. ولار قالا تۇرعىندارىن جول قوزعالىسى ەرەجەلەرىن قاتاڭ ساقتاۋعا جانە جولدا مۇقيات بولۋعا شاقىردى.
