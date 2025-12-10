16:43, 10 - جەلتوقسان 2025 | GMT +5
پوليتسيا گەرمانيادا كىسى قولىنان قازا بولعان ەكس-سۋديانىڭ كۇيەۋى مەن ەنەسىنە ىزدەۋ جاريالادى
استانا. KAZINFORM - ىشكى ىستەر مينيسترلىگى گەرمانيادا كىسى قولىنان قايتىس بولعان ايگۇل سايلىبايەۆانىڭ كۇيەۋى الەكساندر دونتسوۆ پەن ونىڭ اناسى ناتاليا دونتسوۆاعا ىزدەۋ سالدى.
قۇقىقتىق ستاتيستيكا جانە ارنايى ەسەپكە الۋ ورگاندارىنىڭ پورتالىندا 29 جاستاعى الەكساندر دونتسوۆ قازاقستان ازاماتى، 51 جاستاعى ناتاليا دونتسوۆا ت م د- عا مۇشە مەملەكەتتىڭ ازاماتى دەپ كورسەتىلگەن.
ىزدەستىرۋ ءىسى 9-جەلتوقسان كۇنى جەتىسۋ وبلىسىندا تىركەلگەنى دە جازىلعان.
بۇعان دەيىن ايگۇل سايلىبايەۆانىڭ ولىمىنە بايلانىستى ىسپەن باس پروكۋراتۋرا اينالىسىپ جاتقانى ايتىلعان بولاتىن.
ماۋسىم ايىندا سىرتقى ىستەر مينيسترلىگى ناتاليا دونتسوۆانعا حالىقارالىق ىزدەۋ جاريالاعان ەدى.