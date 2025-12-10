ق ز
    16:43, 10 - جەلتوقسان 2025 | GMT +5

    پوليتسيا گەرمانيادا كىسى قولىنان قازا بولعان ەكس-سۋديانىڭ كۇيەۋى مەن ەنەسىنە ىزدەۋ جاريالادى

    استانا. KAZINFORM - ىشكى ىستەر مينيسترلىگى گەرمانيادا كىسى قولىنان قايتىس بولعان ايگۇل سايلىبايەۆانىڭ كۇيەۋى الەكساندر دونتسوۆ پەن ونىڭ اناسى ناتاليا دونتسوۆاعا ىزدەۋ سالدى.

    Германиядағы экс-судья Айгүл Сайлыбаеваның ісі: Қазақстанда да қылмыстық іс қозғалды
    Фото: Қанат Сайлыбаевтың жеке мұрағатынан

    قۇقىقتىق ستاتيستيكا جانە ارنايى ەسەپكە الۋ ورگاندارىنىڭ پورتالىندا 29 جاستاعى الەكساندر دونتسوۆ قازاقستان ازاماتى، 51 جاستاعى ناتاليا دونتسوۆا ت م د- عا مۇشە مەملەكەتتىڭ ازاماتى دەپ كورسەتىلگەن.

    ىزدەستىرۋ ءىسى 9-جەلتوقسان كۇنى جەتىسۋ وبلىسىندا تىركەلگەنى دە جازىلعان.

    Полиция Германияда кісі қолынан қайтыс болған экс-судьяның күйеуі мен енесіне іздеу жариялады
    Фото: Скриншот

    بۇعان دەيىن ايگۇل سايلىبايەۆانىڭ ولىمىنە بايلانىستى ىسپەن باس پروكۋراتۋرا اينالىسىپ جاتقانى ايتىلعان بولاتىن.

    ماۋسىم ايىندا سىرتقى ىستەر مينيسترلىگى ناتاليا دونتسوۆانعا حالىقارالىق ىزدەۋ جاريالاعان ەدى.

