ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    12:06, 12 - قىركۇيەك 2025 | GMT +5

    پوليتسيا قوعامدىق ءتارتىپتى قامتاماسىز ەتۋ شارالارىن كۇشەيتتى

    الماتى. KAZINFORM - ەلىمىزدە «قۇقىقتىق ءتارتىپ» جەدەل-پروفيلاكتيكالىق ءىس-شاراسى باستالدى. بۇل تۋرالى ءى ءى م باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.

    полиция
    فوتو: polisia.kz

    12-14-قىركۇيەك ارالىعىندا ەلىمىزدە «قۇقىقتىق ءتارتىپ» جەدەل-پروفيلاكتيكالىق ءىس-شاراسى وتكىزىلەدى.

    پوليتسيا زاڭدىلىق پەن قوعامدىق ءتارتىپتى قامتاماسىز ەتۋ شارالارىن كۇشەيتتى.

    - ءىس-شارا بارىسىندا قۇقىق بۇزۋشىلىقتاردىڭ الدىن الۋ، قىلمىستاردى انىقتاۋ، حالىق كوپ شوعىرلاناتىن ورىنداردى تەكسەرۋ، زاڭنامالاردىڭ ساقتالۋىن باقىلاۋ جۇمىستارى جۇرگىزىلىپ جاتىر، - دەلىنگەن حابارلامادا.

    باستى ماقسات ازاماتتاردىڭ قاۋىپسىزدىگىن قامتاماسىز ەتىپ، قۇقىقتىق ءتارتىپتى نىعايتۋ.

    ايتا كەتەلىك پوليتسيا وقۋشىلاردىڭ قاۋىپسىزدىگىن قامتاماسىز ەتۋ شارالارىن كۇشەيتكەن ەدى.

     

    Бейсен Сұлтан
