12:06, 12 - قىركۇيەك 2025 | GMT +5
پوليتسيا قوعامدىق ءتارتىپتى قامتاماسىز ەتۋ شارالارىن كۇشەيتتى
الماتى. KAZINFORM - ەلىمىزدە «قۇقىقتىق ءتارتىپ» جەدەل-پروفيلاكتيكالىق ءىس-شاراسى باستالدى. بۇل تۋرالى ءى ءى م باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
12-14-قىركۇيەك ارالىعىندا ەلىمىزدە «قۇقىقتىق ءتارتىپ» جەدەل-پروفيلاكتيكالىق ءىس-شاراسى وتكىزىلەدى.
پوليتسيا زاڭدىلىق پەن قوعامدىق ءتارتىپتى قامتاماسىز ەتۋ شارالارىن كۇشەيتتى.
- ءىس-شارا بارىسىندا قۇقىق بۇزۋشىلىقتاردىڭ الدىن الۋ، قىلمىستاردى انىقتاۋ، حالىق كوپ شوعىرلاناتىن ورىنداردى تەكسەرۋ، زاڭنامالاردىڭ ساقتالۋىن باقىلاۋ جۇمىستارى جۇرگىزىلىپ جاتىر، - دەلىنگەن حابارلامادا.
باستى ماقسات ازاماتتاردىڭ قاۋىپسىزدىگىن قامتاماسىز ەتىپ، قۇقىقتىق ءتارتىپتى نىعايتۋ.
ايتا كەتەلىك پوليتسيا وقۋشىلاردىڭ قاۋىپسىزدىگىن قامتاماسىز ەتۋ شارالارىن كۇشەيتكەن ەدى.