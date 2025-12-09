پوليتسيا ەلوردادا قىلمىس جيى تىركەلەتىن ورىنداردى اتادى
استانا. KAZINFORM - جىل باسىنان ەلورداداعى 171 كوڭىل كوتەرۋ ورنىندا 357 قىلمىس جاسالعان. بۇل تۋرالى سەناتتا قازاقستان كاسىپكەرلەرىنىڭ قۇقىقتارىن قورعاۋ جونىندەگى ۋاكىلمەن كەزدەسۋ كەزىندە ىشكى ىستەر ءمينيسترىنىڭ ورىنباسارى سانجار ءادىلوۆ ايتتى.
- استاناداعى جاعداي ەرەكشە الاڭداتىپ تۇر. ەلورداداعى 171 كوڭىل كوتەرۋ ورنىندا 357 قىلمىس جاسالدى، ولاردىڭ كوپشىلىگى تۇندە جانە تاڭەرتەڭ ەرتە جاسالعان، - دەدى س. ءادىلوۆ.
ونىڭ سوزىنە قاراعاندا، ويىن-ساۋىق ورىندارىنىڭ يەلەرى ءتيىستى شارا قابىلداماۋىنان مۇنداي وقيعالار جيى قايتالانادى.
- 11 اي ىشىندە استانادا 3431 شاقىرتۋ بولعان، ونىڭ 90 پايىزى ساعات 23:00 دەن كەيىن بولدى. بۇل شاقىرتۋلاردىڭ 958 ءى «پاناەحالي» ءدامحاناسىندا، 349 ى «زابەري مەنيا» كلۋبىندا جانە 262 ءسى «مياتا» بارىندا تىركەلگەن. قىلمىس جيى جاسالدى. ماسەلەن، Amazon-دا بەس قىلمىس بولدى، ونىڭ تورتەۋىندە پىشاقتاعان، سوڭعىسى ولىممەن اياقتالدى. الماتىعا قاتىستى ستاتيستيكا دا جاقسى ەمەس. 3588 شاقىرتۋ تىركەلىپ، 14 تەن استام كىسى ءولتىرۋ دەرەگى انىقتىلدى، - دەدى ءمينيستردىڭ ورىنباسارى.
بۇعان دەيىن حابارلانعانداي، ىشكى ىستەر ءمينيسترى ەرجان سادەنوۆ كوڭىل كوتەرۋ ورىندارىندا ىشىمدىك ساتۋ ۋاقىتىن شەكتەۋ قاجەت ەكەنىن ايتتى.